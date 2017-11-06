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  • Loomulik viis pudeliga toitmiseks
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  • Loomulik viis pudeliga toitmiseks
  • Loomulik viis pudeliga toitmiseks
  • Loomulik viis pudeliga toitmiseks
  • Loomulik viis pudeliga toitmiseks
  • Loomulik viis pudeliga toitmiseks
  • Loomulik viis pudeliga toitmiseks
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  • Loomulik viis pudeliga toitmiseks
  • Loomulik viis pudeliga toitmiseks
  • Loomulik viis pudeliga toitmiseks
  • Loomulik viis pudeliga toitmiseks
  • Loomulik viis pudeliga toitmiseks

Tootmine lõpetatud

Philips AventLutt Natural

SCF651/27

5
| (5) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet
Loomulik viis pudeliga toitmiseks
Meie uus lutt muudab pudeliga toitmise beebi ja teie enda jaoks loomulikumaks. Lutil on uudne kroonlehe kuju, mis võimaldab sarnaselt rinnaga selle loomulikku haaramist, muutes rinnaga ja pudelist toitmise kombinatsiooni beebi jaoks lihtsamaks.
Kuva kõik eelised

Aventi kroonlehe kujuga lutt

Loomulik viis pudeliga toitmiseks

  • 2 tk

  • Vastsündinule sobiv voog

  • 0k+

Loomulik haaramine tänu rinnakujulisele lutile

Loomulik haaramine tänu rinnakujulisele lutile

Lai rinnakujuline lutt võimaldab sarnaselt rinnaga selle loomulikku haaramist, muutes rinnaga ja pudelist toitmise kombinatsiooni beebi jaoks lihtsamaks.

Ainulaadsed lehed tagavad pehme ja paindliku luti, mis ei vaju kokku

Ainulaadsed lehed tagavad pehme ja paindliku luti, mis ei vaju kokku

Luti sisemuses olevad lehed suurendavad pehmust ja paindlikkust lutti kokku vajutamata. Teie beebi naudib mugavamat ja rahuldustpakkuvamat toitumist.

Täiustatud koolikutevastane süsteem koos uuendusliku topeltklapiga

Täiustatud koolikutevastane süsteem koos uuendusliku topeltklapiga

Uuenduslik topeltklappide kujundus vähendab koolikuid ja ebamugavust, juhtides õhu pudelisse ja mitte beebi kõhtu.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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5.0

5-st

5

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

4
3
2
1

06/11/2017

Polska

Polska

Polecam

Używamy sprzętu do mieszanego karmienia. Pokarm odciągam i nie widzę różnicy w odruchu ssania u synka. Smoczki najwyższej klasy.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF651/27 Smoczek Natural

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF651/27 Smoczek Natural

06/11/2017

Polska

Polska

Polecam

Używamy sprzętu do mieszanego karmienia. Pokarm odciągam i nie widzę różnicy w odruchu ssania u synka. Smoczki najwyższej klasy.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF651/27 Smoczek Natural

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF651/27 Smoczek Natural

12/11/2012

Polska

Polska

Polecam!!!

Kupiłam butelke do herbatki, ale po pierwszym podaniu zwykłą Aven przeznaczyłam na herbatkę a tą na Mleczko. Butelka świetnie się sprawdza polcam w 100%

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF651/27 Smoczek Natural

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF651/27 Smoczek Natural

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
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