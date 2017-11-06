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Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Tootmine lõpetatud
2 tk
Vastsündinule sobiv voog
0k+
Lai rinnakujuline lutt võimaldab sarnaselt rinnaga selle loomulikku haaramist, muutes rinnaga ja pudelist toitmise kombinatsiooni beebi jaoks lihtsamaks.
Luti sisemuses olevad lehed suurendavad pehmust ja paindlikkust lutti kokku vajutamata. Teie beebi naudib mugavamat ja rahuldustpakkuvamat toitumist.
Uuenduslik topeltklappide kujundus vähendab koolikuid ja ebamugavust, juhtides õhu pudelisse ja mitte beebi kõhtu.
5.0
5-st
5
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
MamaTomusia
06/11/2017
Polska
Polecam
Używamy sprzętu do mieszanego karmienia. Pokarm odciągam i nie widzę różnicy w odruchu ssania u synka. Smoczki najwyższej klasy.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF651/27 Smoczek Natural
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF651/27 Smoczek Natural
honia
06/11/2017
Polska
Polecam
Używamy sprzętu do mieszanego karmienia. Pokarm odciągam i nie widzę różnicy w odruchu ssania u synka. Smoczki najwyższej klasy.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF651/27 Smoczek Natural
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF651/27 Smoczek Natural
lhkgjg
12/11/2012
Polska
Polecam!!!
Kupiłam butelke do herbatki, ale po pierwszym podaniu zwykłą Aven przeznaczyłam na herbatkę a tą na Mleczko. Butelka świetnie się sprawdza polcam w 100%
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF651/27 Smoczek Natural
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF651/27 Smoczek Natural
0% BPA-d, vastavalt EL-i määrusele 10/2011