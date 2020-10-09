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Tootmine lõpetatud
Tilgavaba joomine
7 untsi / 200 ml
6k+
Harjutuskäepidemed aitavad teie lapsel tassi käes hoida ning iseseisvalt juua. Lisaks sellele, et lapsel on nendest käepidemetest oma väikeste kätega lihtne kinni hoida, on need ka mittelibiseva kummikattega.
See Philips Aventi tass on tehtud BPA-vabast materjalist.
4.5
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Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
Natalie7777
09/10/2020
Україна
удобно держать
Чашка без посторонего запаха,яркий дизайн. Малышу удобно пить.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF746/03 Чашка з носиком
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF746/03 Чашка з носиком
Julia89kiyan
30/09/2020
Україна
Універсальна та якісна!
Маємо всі чашки Philips. Чашка непроливайка у нас з 9 місяців, дитина відразу почала пити, чаша підходить також до молоковідсмоктувача, що дуже радує))) немає ніякого запаху, міцна, ми дуже задоволені!
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF746/03 Чашка з носиком
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF746/03 Чашка з носиком
Natalie7777
29/09/2020
Україна
есть возможность замены носика
без запаха,долговечный) удобно держать в ручках. племяшке такую же купили.
Positiivsed omadused
за
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF746/02 Чашка з носиком
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF746/02 Чашка з носиком
Põhineb 2023. aastal ülemaailmselt läbi viidud veebipõhisel rahuloluküsitlusel, milles osales 10 109 ema ja lapse hooldustoodete kasutajat