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Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Tootmine lõpetatud
Tilgavaba joomine
9 untsi / 260 ml
12 kuud ja vanemad
Harjutuskäepidemed aitavad teie lapsel tassi käes hoida ning iseseisvalt juua. Lisaks sellele, et lapsel on nendest käepidemetest oma väikeste kätega lihtne kinni hoida, on need ka mittelibiseva kummikattega.
See Philips Aventi tass on tehtud BPA-vabast materjalist.
5.0
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3
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
Olhagold
20/10/2020
Україна
Необходимая чашка для ребёнка
Очень удобная в использовании, ребёнку интересно с неё пить. Качественный и безопасный продукт для вашего чада
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See arvustus tehti tootele SCF747/02 Чашка з носиком
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See arvustus tehti tootele SCF747/02 Чашка з носиком
Dinike26
12/11/2021
Magyarország
Kampaania osa
Kinnitatud ostja
Hibátlan termék
Jó áron jó minőség, gyors és ingyenes szállítás. Csak ajánlani tudom.
Positiivsed omadused
Jó áron jó minőség.
Negatiivsed omadused
Nincs ilyen.
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See arvustus tehti tootele SCF747/04 Itatópohár, itatófejjel
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See arvustus tehti tootele SCF747/04 Itatópohár, itatófejjel
Distinta
27/07/2020
Slovenija
Zelo praktičen lonček za vse situacije
To je bil najljubši lonček moje hčere. Nikoli me ni skrbelo, da se bo polila; tako je lahko pila v avtu med vožnjo, na sprehodu v vozičku in ga imela nastavljenega v posteljici. Z njim se je naučila nagibati in je imela kasneje manj težav s kozarcem. Zdaj čaka na sina, da prične z učenjem pitja.
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See arvustus tehti tootele SCF747/04 Lonček z ustnikom
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See arvustus tehti tootele SCF747/04 Lonček z ustnikom
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