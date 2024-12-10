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Tootmine lõpetatud

Mikrofoniga kõrvaklapid

SHL3265BG/00

5

| (2) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet

Sügav ja võimas bass, selged detailid

SHL3265 on häälestatud tulevaste DJ'ide vajadustest lähtuvalt. 40 mm neodüümist elemendid tekitavad dünaamilist bassiheli ja vahetatavad kõrvaklapid pöörduvad jälgimise lihtsustamiseks 165° ulatuses. Kuni 2000 mW võimsusega kõrvaklapid on moonutustevabad ka suurte helitugevuste juures.

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Sügav ja võimas bass, selged detailid

  • 40 mm elemendid/suletud tagaosa

  • Kõrvale asetuvad

  • Hingavad kõrvapadjandid

  • Kompaktne kokkupandav disain

Juhtmesse sisse ehitatud mikrofon ja kõne vastuvõtmisklahv mugavaks vestluseks

Juhtmesse sisse ehitatud mikrofon ja kõne vastuvõtmisklahv mugavaks vestluseks

Kuularid pöörlevad 165° jälgimiseks ja suurema paindlikkuse tagamiseks

Need tulevasi DJ-sid silmas pidades loodud kõrvaklapid pöörlevad 165° mugavaks ühe kõrvaga kuulamiseks muusikapalade miksimisel. Pöördkinnitus võib olla kasulik ka tavalise kuulamise ajal, kui vaja on kuulata ka väliseid helisid.

Kompaktne kokkupandav disain pööratavate kuularitega

Mudelit SHL3260, mis on valmistatud selliselt, et saaksite parima elamuse liikvel olles, saab suurepärase kaasaskantavuse ja lihtsa hoiustamise tagamiseks kokku panna. Nutikas disain ja hoolikalt valitud komponendid, sealhulgas vastupidavad liigendid, võimaldavad neid hõlpsalt liigutada.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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5.0

5-st

2

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

4
3
2
1

10/12/2024

Polska

Polska

Dobre Słuchawki

Jako osoba korzystająca od 6 lat nadal z SHL3265 moje ulubione dźwięk płyny basy fajne nie męczą ale trzeba już zmienić nauszniki po latach sie rozsypały, po wymianie będą śmigać dalej

Positiivsed omadused

składane

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SHL3265BG Słuchawki z mikrofonem

Kasutamise kuupäev 2022-12-10

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SHL3265BG Słuchawki z mikrofonem

Kasutamise kuupäev 2022-12-10

04/01/2018

Polska

Polska

Serdecznie polecam

Słuchawki nauszne Philips SHL3265BG/00 to doskonały produkt dla miłośników dobrego i czystego brzmienia dźwięków. Brak słyszalnych szumów czy innych zakłóceń. Prawdziwe arcydzieło dla zapalonych Melomanów, którzy doceniają czystość dźwięków. Podłączone do telefonu komórkowego świetnie współpracują podczas rozmów (czuły mikrofon).

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SHL3265BG Słuchawki z mikrofonem

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SHL3265BG Słuchawki z mikrofonem

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.