30-päevane tagastusõigus
Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Tootmine lõpetatud
SHL3265BG/00
Sügav ja võimas bass, selged detailid
SHL3265 on häälestatud tulevaste DJ'ide vajadustest lähtuvalt. 40 mm neodüümist elemendid tekitavad dünaamilist bassiheli ja vahetatavad kõrvaklapid pöörduvad jälgimise lihtsustamiseks 165° ulatuses. Kuni 2000 mW võimsusega kõrvaklapid on moonutustevabad ka suurte helitugevuste juures.
40 mm elemendid/suletud tagaosa
Kõrvale asetuvad
Hingavad kõrvapadjandid
Kompaktne kokkupandav disain
Need tulevasi DJ-sid silmas pidades loodud kõrvaklapid pöörlevad 165° mugavaks ühe kõrvaga kuulamiseks muusikapalade miksimisel. Pöördkinnitus võib olla kasulik ka tavalise kuulamise ajal, kui vaja on kuulata ka väliseid helisid.
Mudelit SHL3260, mis on valmistatud selliselt, et saaksite parima elamuse liikvel olles, saab suurepärase kaasaskantavuse ja lihtsa hoiustamise tagamiseks kokku panna. Nutikas disain ja hoolikalt valitud komponendid, sealhulgas vastupidavad liigendid, võimaldavad neid hõlpsalt liigutada.
5.0
5-st
2
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
Maniak28
10/12/2024
Polska
Dobre Słuchawki
Jako osoba korzystająca od 6 lat nadal z SHL3265 moje ulubione dźwięk płyny basy fajne nie męczą ale trzeba już zmienić nauszniki po latach sie rozsypały, po wymianie będą śmigać dalej
Positiivsed omadused
składane
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SHL3265BG Słuchawki z mikrofonem
Kasutamise kuupäev 2022-12-10
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SHL3265BG Słuchawki z mikrofonem
Kasutamise kuupäev 2022-12-10
Maxgliwice78
04/01/2018
Polska
Serdecznie polecam
Słuchawki nauszne Philips SHL3265BG/00 to doskonały produkt dla miłośników dobrego i czystego brzmienia dźwięków. Brak słyszalnych szumów czy innych zakłóceń. Prawdziwe arcydzieło dla zapalonych Melomanów, którzy doceniają czystość dźwięków. Podłączone do telefonu komórkowego świetnie współpracują podczas rozmów (czuły mikrofon).
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SHL3265BG Słuchawki z mikrofonem
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SHL3265BG Słuchawki z mikrofonem