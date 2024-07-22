Muud komplekti tarvikud
- Toitekaabel
- Kiirjuhend
- Garantiitunnistus
TAR2509/10
Klassikaline kaaslane
Kas armastate raadiot? Alates köögist kuni garaaži ja aiani – see kaasaskantav FM/AM analoograadio hoiab teie lemmikraadiojaamad mängimas. Sellel on suurepärane heli, töötab nii toitevõrgus kui ka patareidega ning sellel on käepärane LED-märgutuli – et teaksite, kui see on täiuslikult häälestatud.Vaadake kõiki eeliseid
Analooghäälestus teeb teie lemmikjaamade leidmise selle kaasaskantavas FM-/AM-raadios lihtsaks. Lihtsalt keerake raadio küljel asuvat häälestusnuppu ning suures selges aknas kuvatakse häälestatud sagedus. Tugeva signaali korral süttib LED-näidik.
Võtke muusikast viimast, kasutades muusikarežiimi. Kui kuulate uudiseid, lemmikut raadio- või vestlussaadet, lülitage sisse uudiste režiim. Vahet ei ole, mida kuulata armastate, 3,5-tolline kõlar tagab alati selge heli.
Selle raadio puhul ei pea te volüüminuppu kunagi otsima! Lisaks suurele volüüminupule on sellel olemas lülitid FM-/AM-signaali ja erinevate helirežiimide sisselülitamiseks. Kõrvaklappide port võimaldab ka privaatsemat kuulamist.
Saate selle kõlari alati endaga kaasa võtta. Sisestage raadio vooluvõrku või kasutage kaht D-patareid. See on ideaalne kaaslane, kui soovite rõdul veini nautida või õues piknikku pidada.
