Klassikaline kaaslane

Kas armastate raadiot? Alates köögist kuni garaaži ja aiani – see kaasaskantav FM/AM analoograadio hoiab teie lemmikraadiojaamad mängimas. Sellel on suurepärane heli, töötab nii toitevõrgus kui ka patareidega ning sellel on käepärane LED-märgutuli – et teaksite, kui see on täiuslikult häälestatud.