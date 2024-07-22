Otsisõnad

    Kaasaskantav FM-/AM-raadio

    TAR2509/10

    Klassikaline kaaslane

    Kas armastate raadiot? Alates köögist kuni garaaži ja aiani – see kaasaskantav FM/AM analoograadio hoiab teie lemmikraadiojaamad mängimas. Sellel on suurepärane heli, töötab nii toitevõrgus kui ka patareidega ning sellel on käepärane LED-märgutuli – et teaksite, kui see on täiuslikult häälestatud.

    Kaasaskantav FM-/AM-raadio

    Klassikaline kaaslane

    • FM/AM
    • Analooghäälestus
    • Vahelduvvoolu- või patareitoide
    Klassikaline disain, selge vastuvõtt, lihtne häälestamine

    Klassikaline disain, selge vastuvõtt, lihtne häälestamine

    Analooghäälestus teeb teie lemmikjaamade leidmise selle kaasaskantavas FM-/AM-raadios lihtsaks. Lihtsalt keerake raadio küljel asuvat häälestusnuppu ning suures selges aknas kuvatakse häälestatud sagedus. Tugeva signaali korral süttib LED-näidik.

    Kasutage kas uudiste või muusikarežiim. Reguleeritav toon

    Kasutage kas uudiste või muusikarežiim. Reguleeritav toon

    Võtke muusikast viimast, kasutades muusikarežiimi. Kui kuulate uudiseid, lemmikut raadio- või vestlussaadet, lülitage sisse uudiste režiim. Vahet ei ole, mida kuulata armastate, 3,5-tolline kõlar tagab alati selge heli.

    Lihtsad juhtnupud. Suur volüüminupp

    Lihtsad juhtnupud. Suur volüüminupp

    Selle raadio puhul ei pea te volüüminuppu kunagi otsima! Lisaks suurele volüüminupule on sellel olemas lülitid FM-/AM-signaali ja erinevate helirežiimide sisselülitamiseks. Kõrvaklappide port võimaldab ka privaatsemat kuulamist.

    Paigutage see kuhu iganes

    Saate selle kõlari alati endaga kaasa võtta. Sisestage raadio vooluvõrku või kasutage kaht D-patareid. See on ideaalne kaaslane, kui soovite rõdul veini nautida või õues piknikku pidada.

    Tehnilisi andmeid

    • Heli

      Väljundvõimsus (RMS)
      300 mW
      Helisüsteem
      Mono
      Heli täiustused
      Tooni reguleerimine
      Helitugevuse regulaator
      Pööratav nupp (analoog)

    • Kõlarid

      Täissageduselemendi läbimõõt
      3,5 tolli
      Täissageduselementide arv
      1

    • Ühenduvus

      Bluetooth
      Ei
      Audio-/videoväljund
      Kõrvaklappide väljund (3,5 mm)
      Helisisend
      Ei

    • Tuuner/Vastuvõtt/Ülekanne

      Tuuneri sagedusribad
      • FM
      • AM
      RDS
      Ei

    • Võimsus

      Aku tüüp
      D-mõõt (LR20)
      Aku pinge
      1.5  V
      Toiteallikas
      • 220–240 V
      • 50/60 Hz
      Patareide arv
      2

    • Pakendi mõõtmed

      Kõrgus
      19.3  cm
      Pakendi tüüp
      Karp
      Paigutus riiulil
      Virnas
      Laius
      29  cm
      Sügavus
      9.3  cm
      Toodete arv komplektis
      1
      Kogukaal
      1.1  kg
      Kaal pakendita
      0.885  kg
      Pakendi kaal
      0.215  kg

    • Toote mõõtmed

      Kõrgus
      14.95  cm
      Laius
      21  cm
      Sügavus
      6.63  cm
      Kaal
      0.668  kg

    • Tarvikud

      Komplektis olevad tarvikud
      • Toitekaabel
      • Kiirjuhend
      • Garantiitunnistus

    • Äratus

      Äratuste arv
      Ei
      Tukkumine (äratuse kordamine)
      Ei

    Mis on karbis?

    Muud komplekti tarvikud

    • Toitekaabel
    • Kiirjuhend
    • Garantiitunnistus
