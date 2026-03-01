  • 30-päevane tagastusõigus

  Kompaktsed mõõdud. Võimas puhastus.
    Tolmukotiga tolmuimeja 2000 Tolmuimeja

    XD2152/12

    Kompaktsed mõõdud. Võimas puhastus.

    Võimas, kompaktne ja tõhus – Philipsi tolmukotiga tolmuimeja 2000 seeria tagab põhjaliku puhastuse kõigil põrandatüüpidel, reguleeritava imemisvõimsuse, lihtsa hoiustamise ja HEPA-filtriga, mis püüab kinni >99,9% peenest tolmust

    Tolmukotiga tolmuimeja 2000 Tolmuimeja

    Kompaktsed mõõdud. Võimas puhastus.

    Vastupidav ja usaldusväärne disain

    • 800 W
    • Reguleeritav imemisvõimsus
    • Kompaktne ja kerge
    • HEPA filter
    800 W mootor tagab võimsa jõudluse

    Naudi suurepärast imemisvõimsust tänu 800 W mootorile. See eemaldab tõhusalt tolmu kõvadelt põrandatelt ja vaipadelt, jättes Sinu kodu värske ja puhtana.

    Mitmeotstarbeline otsak puhastab suurepäraselt erinevaid põrandaid

    Lihtsalt reguleeritav jalahoovaga kõvade põrandate või vaipade jaoks. Selle suletud disain tagab tiheda kontakti pinnaga, muutes puhastamise kiiremaks ja tõhusamaks.

    Kompaktne kujundus lihtsaks hoiustamiseks

    Säästa väärtuslikku hoiuruumi kompaktse ja kerge disainiga. Seda on lihtne kappi või riidekappi paigutada ning see on piisavalt kerge, et seda hõlpsasti riiulile tõsta.

    Imemisvõimsus, mida saab igast ülesandest olenevalt reguleerida

    Valige kodus iga ülesande ja puhastatava pinnaga sobiv imivõimsus.

    Pikk 9-meetrine tööulatus ilma pistikut vooluvõrgust eemaldamata

    Naudi katkematut koristamist 9-meetrise ulatusega pistikust otsakuni, mis võimaldab puhastada mitu tuba ja suuri ruume ilma pistikupesa vahetamata.

    Lihtsalt kasutatavad pika kasutusajaga kotid sobivad suurde 3 l tolmukambrisse

    Suur 3-liitrine tolmukamber ja pika kasutusajaga universaalkotid tagavad optimaalse imemisvõimsuse kuni täitumiseni ning hermeetilise, määrdumisevaba kõrvaldamise.

    Integreeritud tarvik: mugavalt paigutatud, alati käepärast

    Piluotsak on integreeritud vaakumiga, nii et see on hõlpsasti kättesaadav alati, kui vaja.

    Hollandis välja töötatud ja disainitud

    Valmistatud täpsuse ja hoolega Hollandis, peegeldades Philipsi innovatsiooni, kvaliteedi ja usaldusväärsuse pärandit. Registreeri end veebis ja saa tasuta 2-aastane garantii!

    Mööbliotsak diivanite, patjade ja loomakarvade puhastamiseks

    110 mm mööbliotsak on loodud pehmete mööbliesemete nagu patjade, diivanite ja tugitoolide optimaalseks puhastamiseks, eemaldades isegi loomakarvad.

    SuperTurbo-vaibahari sügavpuhastamiseks

    SuperTurbo-vaibahari võimaldab vaipade sügavpuhastust ning karvade ja ebemete kiiret eemaldamist vaipadelt. Pöörlev hari eemaldab aktiivselt väikesed tolmuosakesed ja loomakarvad, tagades parema puhastustulemuse.

    Tehnilisi andmeid

    • Üldised andmed

      Värv
      Kivihall
      Müratase (võimsus)
      <77 dB
      Tolmukoti maht
      3L
      Tegevusraadius
      12 meetrit
      Sisendvõimsus (IEC)
      800 W
      Sisendvõimsus (max)
      850 W
      Mootori filter
      Pestav filter
      Väljalaskefilter
      HEPA filter
      Toruliitmik
      Kooniline
      Kandesang
      Ees ja peal
      Toru tüüp
      Metallist kaheosaline teleskoopiline
      Ratta tüüp
      Plast
      Tarvikute hoidik
      Jah
      Tolmukoti mudel
      Tolmukott s-bag
      Tolmukotid kaasas
      x2
      Juhtme pikkus
      9 meetrit

    • Ühilduvus

      Seonduvad tarvikud 1
      CP1349
      Seonduvad tarvikud 2
      Sisselaskefilter CP0537
      Seonduvad tarvikud 3
      Väljalaskefilter CP0538
      Komplektis olevad tarvikud 1
      Universaalotsik, 2-in-1 praootsik, mööbliotsik, turbohari

    • Kaal ja mõõtmed

      Toote mõõtmed (P × L × K)
      411 x 269 x 241  mm
      Toote kaal
      3,74  kg

    • Jätkusuutlikkus

      Pakend
      100% ringlussevõetud materjalidest
      Kasutusjuhend
      100% ringlussevõetud paberist

    • *99,9% tolmu kogumine kõvadelt põrandatelt pragudega (IEC62885)
