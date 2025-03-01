  • 30-päevane tagastusõigus

    3000 seeria Plekipuhastaja

    XW3193/11

    Vähem vaeva, kiirem plekieemaldus

    Kas võitlus plekkidega kodus valmistab raskusi, eriti juhul, kui teil on lapsi ja lemmikloomi? Philipsi 3000 seeria plekipuhastaja eemaldab kiirelt kõikvõimalikke plekke ja laike profikasutuseks mõeldud pesuaine abil.

    3000 seeria Plekipuhastaja

    Professionaalne plekkide eemaldus väiksema vaevaga

    • Puhastab mitmesuguseid pehmeid pindu
    • Eemaldab plekke, laike ja pritsmeid
    • Annab uue värskuse
    • Võtab väikesteski kappides vähe ruumi
    • Lai hari suuremate pindade kiiremaks puhastamiseks
    Puhastab mitmesuguseid pehmeid pindu

    Diivan, madrats, vaip või autoiste. Kolm ühes-otsak eemaldab plekke kõikvõimalikelt pehmetelt pindadelt.

    Eemaldab plekke, laike ja pritsmeid

    Vähem muret diivanil mängivate laste pärast! Võimas mootor eemaldab tõhusalt kõikvõimalikke plekke.

    Annab uue värskuse

    Profikasutuseks mõeldud pesuaine, Philipsi plekieemaldaja ja selle suur imivõimsus eemaldavad tõrksad plekid ja annavad uue värskuse.

    Lai hari suuremate pindade puhastamiseks

    Laiem puhastustee suurte pindade nagu vaibad 67%¹ kiiremaks puhastamiseks.

    Nutikas juhtekraan

    Intuitiivne LED-ekraan pakub lihtsaid juhiseid kogu plekipuhastusprotsessi vältel ja annab teada, kui veepaak vajab vahetust või viitega väljalülitusfunktsioon toimib.

    Auto Clean

    Voolik ei vaja käsitsi puhastamist. Korkige otsak kinni ja vajutage nupule, et mustus voolikust välja uhtuda.

    Kompaktne hoiustada

    Üksnes 32,5 cm kõrgune seade võtab väikesteski kappides vähe ruumi.

    Pikemaajaline puhastus kohta vahetamata

    6,5-meetrine vahemaa pistikust otsakuni võimaldab pikemaajalist puhastust kohta vahetamata.

    Puhastam. kasutat. ainult puh. vett

    PowerCyclone Aqua tagab puhastamise ühes paagis sisalduva puhta vee ja pesuaine seguga, samas kui must vesi juhitakse kõrvale ja satub teise veepaaki.

    Tehnilisi andmeid

    • Üldised andmed

      Esmane materjal
      Plast
      Müratase (standardrežiim)
      81 dB
      Pinge
      220–240 V
      Sagedus
      50-60Hz
      Garantii
      2 aastat
      Akuga toode
      Ei

    • Kaal ja mõõtmed

      Toote pikkus
      26,2 cm
      Toote laius
      39,7 cm
      Toote kõrgus
      32,3 cm
      Pakendi pikkus
      29,3 cm
      Pakendi laius
      45,7 cm
      Pakendi kõrgus
      35,7 cm
      Pakendi kaal
      7,114 kg
      Toote kaal
      6,628 kg

    • Tehnilised andmed

      Võimsus
      400 W

    • Päritoluriik

      Tootja
      Hiina

    • ¹ Võrreldes standardse kolm-ühes otsakuga.
