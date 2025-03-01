Vähem vaeva, kiirem plekieemaldus

Kas võitlus plekkidega kodus valmistab raskusi, eriti juhul, kui teil on lapsi ja lemmikloomi? Philipsi 3000 seeria plekipuhastaja eemaldab kiirelt kõikvõimalikke plekke ja laike profikasutuseks mõeldud pesuaine abil.