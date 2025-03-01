XW3193/11
Vähem vaeva, kiirem plekieemaldus
Kas võitlus plekkidega kodus valmistab raskusi, eriti juhul, kui teil on lapsi ja lemmikloomi? Philipsi 3000 seeria plekipuhastaja eemaldab kiirelt kõikvõimalikke plekke ja laike profikasutuseks mõeldud pesuaine abil.Vaadake kõiki eeliseid
Kui vastate meditsiiniseadmete käibemaksu vabastuse tingimustele, siis kasutage seda selle tootega. Käibemaks arvatakse maha ülal kuvatud hinnast. Lisateavet leiate oma ostukorvist.
Diivan, madrats, vaip või autoiste. Kolm ühes-otsak eemaldab plekke kõikvõimalikelt pehmetelt pindadelt.
Vähem muret diivanil mängivate laste pärast! Võimas mootor eemaldab tõhusalt kõikvõimalikke plekke.
Profikasutuseks mõeldud pesuaine, Philipsi plekieemaldaja ja selle suur imivõimsus eemaldavad tõrksad plekid ja annavad uue värskuse.
Laiem puhastustee suurte pindade nagu vaibad 67%¹ kiiremaks puhastamiseks.
Intuitiivne LED-ekraan pakub lihtsaid juhiseid kogu plekipuhastusprotsessi vältel ja annab teada, kui veepaak vajab vahetust või viitega väljalülitusfunktsioon toimib.
Voolik ei vaja käsitsi puhastamist. Korkige otsak kinni ja vajutage nupule, et mustus voolikust välja uhtuda.
Üksnes 32,5 cm kõrgune seade võtab väikesteski kappides vähe ruumi.
6,5-meetrine vahemaa pistikust otsakuni võimaldab pikemaajalist puhastust kohta vahetamata.
PowerCyclone Aqua tagab puhastamise ühes paagis sisalduva puhta vee ja pesuaine seguga, samas kui must vesi juhitakse kõrvale ja satub teise veepaaki.
Üldised andmed
Kaal ja mõõtmed
Tehnilised andmed
Päritoluriik
Meie saiti saab kõige paremini vaadata Microsoft Edge, Google Chrome või Firefox uusima versiooniga.