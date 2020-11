Kui see mõjutab teie toodet, on oluline arvestada sellega, et peaksite lõpetama beebimonitori kasutamise.

Beebimonitori tagasimakse saamiseks pöörduge kohaliku Philipsi klienditeeninduse poole telefonil +372 6683062 . Enne helistamist veenduge, et teil oleks käepärast beebimonitor ja seerianumber.

Kui teie toode ei ole sellest mõjutatud, ei pea te midagi tegema. Kinnitame teile, et teie toode on ei kuulu tagasikutsumisele.