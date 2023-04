Atlantic Flip&Juice™

Selge mahla valmistamiseks saate kasutada selge mahla programmi pehmete ja mahlaste puuviljade jaoks, nagu apelsinid ja viinamarjad. Pehmete ja mahlaste puuviljade jaoks saate kasutada ka viljalihaga mahla programmi P1, et valmistada kiudaineid sisaldavat viljalihaga mahla. P2 programm on mõeldud nii mahlaste kui ka mittemahlaste puuviljade jaoks, et valmistada mahla puuviljasegudest, näiteks õuna-apelsini segumahla. P3 programm on mahlaste ja mittemahlaste puu- ja juurviljade jaoks, et valmistada puu- ja köögiviljasegudest rohkelt kiudaineid sisaldavat mahla, näiteks õuna-apelsini-porgandi segumahla. P3 programmi saate kasutada ka koduse kaera- või pähklipiima valmistamiseks