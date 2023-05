Veenduge, et robotil ja teie mobiilseadmel oleks hea WiFi-leviala. Valige oma roboti mudel. Saate valida oma roboti mudeli, skannides roboti peal olevat QR-koodi, või võite mudeli numbrit ise jaama tagaosas asuvalt tüübiplaadilt vaadata. Vajutage ja hoidke sisse-/väljalülitusnuppu ning kodunuppu korraga kolm sekundit all. Nuppude tuled vilguvad oranžilt, mis näitab, et robot on WiFi seadistusrežiimis Klõpsake liitumisnuppu, kui see on rakenduses nähtav, et luua ühendus Philipsi roboti võrguga. Märkus. Kui liitumisnupp pole rakenduses nähtav, väljuge rakendusest ja minge oma mobiilseadme seadete alt WiFi-sse. Seal saate valida võrgu „Philipsi robot“ ja sellega ühenduse luua.

Kui WiFi-sidumine nurjub, toimige järgmiselt. Kontrollige, kas olete valinud õige robotimudeli.

WiFi-ühenduse kontrollimine

Kontrollige, kas sisestasite õige WiFi-parooli.

Kontrollige, kas robot on endiselt WiFi-seadistamise režiimis: selle tunnete ära, kui roboti kahe nupu tuled vilguvad endiselt oranžilt.