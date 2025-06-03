QD-OLED Care

Aitab vältida logost jälje jäämist, eriti juhtudel, kui logo on pikka aega samal kohal.
Tunneb korraga ära mitu logo.
Tunneb korraga ära mitu logo.
Tase 2 – heleduse 20% vähendamine Tulemuseks on minimaalne mõju vaatamiselamusele ja ekraani tundlike osade kaitsmine.
Tase 1 – heleduse 10% vähendamine
Tase 2 – heleduse 20% vähendamine
Tulemuseks on minimaalne mõju vaatamiselamusele ja ekraani tundlike osade kaitsmine.
Vähendab heledust neis kohtades, kus esineb suur erinevus kujutise heledate ja tumedate osade vahel, nt letterbox’id (mustad ribad üleval ja all) ja pillarbox’id (külgmised ribad), mida esineb sageli filmi vaatamisel või mitme akna või allika kasutamisel.
Vähendab heledust neis kohtades, kus esineb suur erinevus kujutise heledate ja tumedate osade vahel, nt letterbox’id (mustad ribad üleval ja all) ja pillarbox’id (külgmised ribad), mida esineb sageli filmi vaatamisel või mitme akna või allika kasutamisel.
Teeb kindlaks staatilised tegumiribad (näiteks Windowsi tegumiriba), mida on näha pikemat aega. Vähendab neis piirkondades heledust, et ennetada kujutisest jälje jäämist. Ideaalne kasutajatele, kes töötavad või mängivad sageli nii, et kasutajaliidesel kuvatakse staatilisi elemente.
See funktsioon tasakaalustab paneeli võimsust ja ohutust ilma kasutaja poolse sekkumiseta.
See funktsioon tasakaalustab paneeli võimsust ja ohutust ilma kasutaja poolse sekkumiseta.
Curved Gaming Monitor
QD OLED mängumonitor
34M2C6500/00
Gaming Monitor
QD OLED mängumonitor
49M2C8900/00
Curved Gaming Monitor
QD OLED mängumonitor
34M2C8600/00
Gaming Monitor
QD OLED mängumonitor
49M2C8900L/00
4K UHD gaming monitor
QD OLED mängumonitor
32M2N8900/00
You are about to visit a Philips global content pageContinue
Meie saiti saab kõige paremini vaadata Microsoft Edge, Google Chrome või Firefox uusima versiooniga.