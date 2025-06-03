Otsisõnad

Ülevaade funktsioonidest

QD-OLED Care

Monitorid Philips Evnia on varustatud parimate tarkvaraliste vahenditega, mis takistavad kujutisest jälje jäämist ja hoiavad teie monitori töökorras. QD-OLED-paneelide korral võib esineda kujutisest jälje jäämise oht. Õige hooldamisega saab aga seda ohtu oluliselt vähendada.

Kaitse mitmekordse logo eest

Tuvastab ekraanil staatilised logod ja vähendab nende intensiivsust.


Aitab vältida logost jälje jäämist, eriti juhtudel, kui logo on pikka aega samal kohal.

Detects and dims static logos on screen before and after

Automaatne tuvastamine

 

Tunneb korraga ära mitu logo.

Automatic logo detection gaming in use

Heleduse vähendamise tasemed


Tase 1 – heleduse 10% vähendamine

Tase 2 – heleduse 20% vähendamine

Tulemuseks on minimaalne mõju vaatamiselamusele ja ekraani tundlike osade kaitsmine.

Luminance reduction before and after

Servade heleduse piiraja

 

Vähendab heledust neis kohtades, kus esineb suur erinevus kujutise heledate ja tumedate osade vahel, nt letterbox’id (mustad ribad üleval ja all) ja pillarbox’id (külgmised ribad), mida esineb sageli filmi vaatamisel või mitme akna või allika kasutamisel.

Servade heleduse
piiraja (letterbox)

Servade heleduse
piiraja (pillarbox)

Servade heleduse
piiraja vertikaalse
jaotuse korral

Servade heleduse
piiraja (letterbox)

Servade heleduse
piiraja (pillarbox)

Servade heleduse
piiraja vertikaalse
jaotuse korral

Tegumiribade heleduse piiraja

 
Tuvastab staatilised tegumiribad ja vähendab ekraani kaitsmiseks nende intensiivsust.




Teeb kindlaks staatilised tegumiribad (näiteks Windowsi tegumiriba), mida on näha pikemat aega. Vähendab neis piirkondades heledust, et ennetada kujutisest jälje jäämist. Ideaalne kasutajatele, kes töötavad või mängivad sageli nii, et kasutajaliidesel kuvatakse staatilisi elemente.

Before After

Before After

Termiline kaitse

 
 
Kontrollib ennetavalt paneeli temperatuuri ja vähendab selle kasvamisel heledust. Aitab hoida monitori temperatuuri alla 60 °C, mis tagab selle pika kasutusaja ja stabiilse töö, eriti intensiivse mängimise ajal.

Kuidas see toimib?

Before After

  • Temperatuuri kasvamisel üle 60 °C väheneb automaatselt heledus.
  • Kontrollib ennetavalt paneeli temperatuuri ja vähendab selle kasvamisel heledust.
  • Aitab hoida monitori temperatuuri alla 60 °C, mis tagab selle pika kasutusaja ja stabiilse töö, eriti intensiivse mängimise ajal..

 

See funktsioon tasakaalustab paneeli võimsust ja ohutust ilma kasutaja poolse sekkumiseta.

Parim valik

QD-OLED-monitorid

