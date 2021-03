Jahvatatud kohvipulbri peenest jahvatusastmest tulenevalt on täiesti normaalne, kui masina sisemuses või kohvivalmistusmooduli all on veidi kohvipulbri jääke. Soovitame iganädalaselt loputada oma Philipsi/Saeco espressomasina kohvivalmistusmoodulit ja puhastada masina sisemust.

Puhastamiseks järgige allolevaid samme või vaadake õppevideot.

Lülitage oma masin VÄLJA ja oodake, kuni ei kostu ühtki heli (selleks võib kuluda 15–20 sekundit) Avage hooldusluuk ja eemaldage kohvivalmistusmoodul, vajutades „PUSH“ nuppu paremale, hoides ja tõmmates seda enda poole Loputage kohvivalmistusmoodulit põhjalikult leige veega ja laske sel enne tagasi panemist õhu käes kuivada

Kui ükski lahendus ei tööta, siis võtke meiega ühendust.