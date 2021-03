Enne kohvivalmistusmooduli sisestamist veenduge, et see oleks neutraalses asendis. Kohvivalmistusmoodul on neutraalses asendis siis, kui kohvivalmistusmooduli küljel asuva kollase silindri nool on joondatud musta noole ja tähega „N“. Lisaks peab küljel olev kollane konks olema püstises asendis (vt pilti).

Kohvivalmistusmooduli neutraalsesse asendisse seadistamiseks ja selle masinasse sisestamiseks järgige allolevaid samme.

Jätke kohvivalmistusmoodul välja ja sulgege hooldusluuk. Pange kõik teised osad masinasse tagasi (tilgakandik / jahvatatud kohvi anum, veepaak). Lülitage masina SISSE-/VÄLJALÜLITAMISE nupp VÄLJA. Oodake, kuni masinast ei kostu ühtegi heli (selleks võib kuluda 15–20 sekundit). Lülitage masina SISSE-/VÄLJALÜLITAMISE nupp SISSE. Ärge tehke ühtki tegevust, nagu hooldusluugi avamine, tilgakandiku või veepaagi eemaldamine, enne, kui masin on kasutamiseks valmis. Enne sisestamist seadistage kohvivalmistusmoodul neutraalsesse asendisse. Kohvivalmistusmooduli neutraalsesse asendisse seadistamiseks lükake hooba allapoole, kuni see puudutab kohvivalmistusmooduli alust (vt pilt 1). Seejärel kontrollige, et kollane konks oleks kõige ülemises asendis, kui mitte, siis lükake seda ülespoole (vt pilt 2) Avage hooldusluuk ja lükake kohvivalmistusmoodul koos juhikutega tagasi masinasse, kuni see oma kohale klõpsatab. Sulgege hooldusluuk, lülitage masin VÄLJA ja siis uuesti SISSE.

Märkus. Juhised võivad erineda olenevalt teie espressomasina mudelist. Täpsemate samm-sammuliste juhiste saamiseks lugege kasutusjuhendit.