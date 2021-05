Teie Philips Sonicare ExpertCleani hambahari jälgib teie nutika harjapea kulumist. Seda mõõdetakse järgmiste näitajate alusel.

Surve, mida harjamiseks kasutate

Aeg, mille vältel olete harja kasutanud

Kui teie harjapea ei ole enam tõhus või on kulunud, hakkab käepidemel vilkuma oranžikas harjapea vahetamise märgutuli. See annab teile märku, et on aeg oma harjapea välja vahetada.