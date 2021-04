E4 veakood (võib paista h3-na, kui vaatate tagurpidi) tähendab, et Philips SpeedPro Max juhtmeta tolmuimeja pöörlev hari on blokeeritud. Probleemi lahendamiseks lülitage juhtmeta tolmuimeja välja, kontrollige pöörlevat harja ja eemaldage selles olevad takistused, nagu juuksed, ebemed, mustus või tolm.

E6 veakood (võib paista 93-na, kui vaatate tagurpidi) tähendab, et Philips SpeedPro Max juhtmeta tolmuimeja adapter ei edasta voolu. Probleemi lahendamiseks kontrollige, kas juhtmeta tolmuimeja adapter on korralikult vooluvõrku ühendatud ja laadimisketas (magnet) on õigesti kinnitatud. Kui seade ei hakka ikka tööle, võtke meiega ühendust.

SE veakood (või 35)

SE veakood (võib paista 35-na, kui vaatate tagurpidi) tähendab, et Philips SpeedPro Max tolmuimeja ei saa töötada ega ennast laadida, kuna keskkonna temperatuur on liiga madal, liiga kõrge või on tekkinud mehaaniline probleem.



Kui ruumi temperatuur on liiga kõrge (üle 40 kraadi Celsiuse järgi või 104 kraadi Fahrenheiti järgi) või liiga madal (alla 5 kraadi Celsiuse järgi või 41 kraadi Fahrenheiti järgi), ühendage seade laadijast lahti ja viige Philips SpeedPro Max juhtmeta tolmuimeja ruumi, mille temperatuur on umbes 20 kraadi Celsiuse järgi või 68 kraadi Fahrenheiti järgi.



Kas need sammud ei lahendanud probleemi? Võtke ühendust, kui vajate veel abi.