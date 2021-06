Imemisvõimsus võib olla väiksem seepärast, et teie Philipsi tolmuimeja tolmukott või tolmukamber on täis.

Kontrollige tolmukotti või tolmukambrit ja kui see on täis, siis asendage see uue vastu (või tühjendage see, kui teie tolmuimejal on korduskasutatavad kotid).

Märkus.

Kui teie tolmuimejal on korduskasutatavad kotid, tuleb ka kulunud kotid uute vastu vahetada, kuna kulunud kotid võivad samuti imemisvõimsust vähendada.