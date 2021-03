See hoiatustuli näitab, et jahvatatud kohvi sahtel või tilgakoguja ei ole õigesti paigaldatud või hooldusluuk on lahti.

Selle lahendamiseks pange jahvatatud kohvi sahtel ja tilgakoguja tagasi masinasse ning veenduge, et need oleksid õigesti omal kohal. Eemaldage veepaak ja kontrollige, kas hooldusluuk on suletud.