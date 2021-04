Filter on ummistunud

Kui teie Philips SpeedPro Max juhtmeta tolmuimeja filter on must, võib see mõjutada teie masina jõudlust.



Optimaalse puhastusjõudluse tagamiseks ja filtri puhastamiseks järgige allolevaid samme.



1. Eemaldage seadmest tolmukamber

2. Eemaldage tolmukambri all olev filter

Märkus. Filter koosneb tava- ja vahufiltrist. Tavafiltrit ei saa pesta. Vahufiltrit võib veega pesta.

3. Eraldage vahufilter tavafiltri küljest.

4. Peske vahufiltrit veega ja oodake, kuni see on täielikult kuivanud.

Märkus. Enne vahufiltri sisestamist laske sel täielikult ära kuivada.

5. Tavafiltri puhastamiseks koputage selle peale.

6. Pange tava- ja vahufilter uuesti kokku ning sisestage see tolmukambrisse