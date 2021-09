Saeco espressomasina kohvivalmistusmooduli määrimisel tagate, et mehaanilised osad liiguksid sujuvalt. Altpoolt leiate teavet, kuidas neid määrida ja kui tihti seda tegema peaks. Altpoolt leiate ka meie õppevideo.

Kohvivalmistusmooduli määrimine

Järgige allolevaid samme, et tuvastada, milliseid kohvivalmistusmooduli osasid määrida tuleb.

1. Lülitage oma espressomasin VÄLJA.

2. Eemaldage masina küljest kohvivalmistusmoodul ja loputage seda puhta leige vee all. Laske sel õhu käes kuivada.

3. Kandke õhuke kiht määret kohvivalmistusmooduli kolvile.

4. Kandke õhuke kiht määret kohvivalmistusmooduli all olevale võllile.

5. Kandke mõlemal poolel olevatele piiretele õhuke kiht määret.



NB! Kohvivalmistusmooduli määrimiseks kasutage Philipsi/Saeco õli HD5061.