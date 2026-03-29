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12972LLECOC1
Hoolikas autokasutus
Olete tüdinud esitulepirnide vahetamisest? Philipsi LongLife EcoVisioni pirni eluiga on pikem – seega parim valik neile, kes soovivad hooldusvabamat autokasutust.
Lambi tüüp: H7
12 V, 55 W
Kauakestev, vähem asendamist
Ülivastupidav pirn
Lambipirnide arv: 1
Sümmeetrilise valgustugevuse tagamiseks on tungivalt soovitatav neid paarikaupa vahetada
Milline 12 V lamp millise funktsiooni jaoks? Philips Automotive'i pakkumine sisaldab kõiki autospetsiifilisi funktsioone: kaugtuled, lähituled, eesmised udutuled, eesmised suunatuled, küljetuled, tagumised udutuled, pidurituled, tagurdustuli, tagumine udutuli, numbrituled, tagumine positsiooni-/parktuli, sisetuled.
Philipsi autotooteid ja -teenuseid peetakse originaalseadmete tootjate turul ja järelturul oma klassi parimateks. Kvaliteetsetest toodetest valmistatud ja kõrgeimate spetsifikatsioonide järgi testitud tooted on loodud selleks, et tagada klientide täielik ohutus ja mugavus. Kogu meie tootevalik on põhjalikult testitud, kontrollitud ja serditud (ISO 9001, ISO 14001 ja QSO 9000) vastavalt kõrgeimatele ECE nõuetele. Lühidalt öeldes on tegu kvaliteediga, mida võite usaldada.
4.3
5-st
47
Auhinnad
Tommih
29/03/2026
Polska
Kampaania osa
Kinnitatud ostja
Barwa światła
Produkt wart swojej ceny, świecie bardzo dobrze- duzo lepiej niz standardowe żarówki i jest w pełni legalny. Polecam
Positiivsed omadused
Barwa światła
Negatiivsed omadused
Brak
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa
Kasutamise kuupäev 2025-02-28
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa
Kasutamise kuupäev 2025-02-28
Rad Chacha
15/02/2026
Polska
Kampaania osa
Kinnitatud ostja
Najlepszy legalny retrofit H11
Szukając dobrej jakościowo żarówki do tradycyjnego halogenowego reflektora, wybór nie był trudny ponieważ topowi producenci zawsze oferują żarówki poprawiające zasięg światła czy lepsza barwę. Lecz nawet najlepsza halogenowa żarówka degraduje sie szybko. Szukałem rozwiązań LED do mego auta, co nie jest trudne bo tych jest sporo ale brak homologacji takiej żarówki generuje problem w SKP. Phillips zrobił mi mega przysługę wypuszczając w pełni legalną żarówkę LED, poprawa zasięgu widoczna od pierwszego uruchomienia, barwa blisko bieli z niebieskim akcentem. Jak dla mnie absolutny sztos. Reflektory uzyskały nową jakość świecenia. Nigdy więcej tradycyjnych żarówek. Jeep Compass 2019
Positiivsed omadused
Barwa światła, "moc" światła, kompatybilność
Negatiivsed omadused
Brak
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa
Kasutamise kuupäev 2025-01-15
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa
Kasutamise kuupäev 2025-01-15
Tomasz R.
26/12/2025
Polska
Kampaania osa
Kinnitatud ostja
ŻARÓWKI PHILIPS Ultinon Pro6000 Boost H11
Żarówki znakomite. Zapewniają komfort jazdy w ciemności. Jazda drogą przez las daje pewność, że więcej widzę, zwłaszcza tam, gdzie zwierzaki lubią spacerować asfaltową drogą. Światło jasne, wyraziste, i nie oślepia innych uczestników drogi. Polecam każdemu, kto chce jeździć nocą jak za dnia. Co ważne, są legalne i posiadają homologację na Polskę. Minusem jest ich cena, ale bezpieczeństwo najważniejsze. Polecam!
See arvustus tehti tootele Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa
Kasutamise kuupäev 2025-11-26
See arvustus tehti tootele Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa
Kasutamise kuupäev 2025-11-26