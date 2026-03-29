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LongLife EcoVisionPikem tööiga

12972LLECOC1

4.3

| (47) Auhinnad

Hoolikas autokasutus

Olete tüdinud esitulepirnide vahetamisest? Philipsi LongLife EcoVisioni pirni eluiga on pikem – seega parim valik neile, kes soovivad hooldusvabamat autokasutust.

Kuva kõik eelised

Pikem eluiga, vähem remontimist

Hoolikas autokasutus

  • Lambi tüüp: H7

  • 12 V, 55 W

  • Kauakestev, vähem asendamist

  • Ülivastupidav pirn

  • Lambipirnide arv: 1

Ohutuse suurendamiseks vahetage mõlemad esituled korraga

Ohutuse suurendamiseks vahetage mõlemad esituled korraga

Sümmeetrilise valgustugevuse tagamiseks on tungivalt soovitatav neid paarikaupa vahetada

Lai valik 12 V lampe kõigi funktsioonide täitmiseks

Lai valik 12 V lampe kõigi funktsioonide täitmiseks

Milline 12 V lamp millise funktsiooni jaoks? Philips Automotive'i pakkumine sisaldab kõiki autospetsiifilisi funktsioone: kaugtuled, lähituled, eesmised udutuled, eesmised suunatuled, küljetuled, tagumised udutuled, pidurituled, tagurdustuli, tagumine udutuli, numbrituled, tagumine positsiooni-/parktuli, sisetuled.

Vastavuses ECE homologatsiooni kõrgete kvaliteedistandarditega

Philipsi autotooteid ja -teenuseid peetakse originaalseadmete tootjate turul ja järelturul oma klassi parimateks. Kvaliteetsetest toodetest valmistatud ja kõrgeimate spetsifikatsioonide järgi testitud tooted on loodud selleks, et tagada klientide täielik ohutus ja mugavus. Kogu meie tootevalik on põhjalikult testitud, kontrollitud ja serditud (ISO 9001, ISO 14001 ja QSO 9000) vastavalt kõrgeimatele ECE nõuetele. Lühidalt öeldes on tegu kvaliteediga, mida võite usaldada.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.3

5-st

47

Auhinnad

29/03/2026

Polska

Polska

Kinnitatud ostja

Barwa światła

Produkt wart swojej ceny, świecie bardzo dobrze- duzo lepiej niz standardowe żarówki i jest w pełni legalny. Polecam

Positiivsed omadused

Barwa światła

Negatiivsed omadused

Brak

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa

Kasutamise kuupäev 2025-02-28

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa

Kasutamise kuupäev 2025-02-28

15/02/2026

Polska

Polska

Kinnitatud ostja

Najlepszy legalny retrofit H11

Szukając dobrej jakościowo żarówki do tradycyjnego halogenowego reflektora, wybór nie był trudny ponieważ topowi producenci zawsze oferują żarówki poprawiające zasięg światła czy lepsza barwę. Lecz nawet najlepsza halogenowa żarówka degraduje sie szybko. Szukałem rozwiązań LED do mego auta, co nie jest trudne bo tych jest sporo ale brak homologacji takiej żarówki generuje problem w SKP. Phillips zrobił mi mega przysługę wypuszczając w pełni legalną żarówkę LED, poprawa zasięgu widoczna od pierwszego uruchomienia, barwa blisko bieli z niebieskim akcentem. Jak dla mnie absolutny sztos. Reflektory uzyskały nową jakość świecenia. Nigdy więcej tradycyjnych żarówek. Jeep Compass 2019

Positiivsed omadused

Barwa światła, "moc" światła, kompatybilność

Negatiivsed omadused

Brak

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa

Kasutamise kuupäev 2025-01-15

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa

Kasutamise kuupäev 2025-01-15

26/12/2025

Polska

Polska

Kinnitatud ostja

ŻARÓWKI PHILIPS Ultinon Pro6000 Boost H11

Żarówki znakomite. Zapewniają komfort jazdy w ciemności. Jazda drogą przez las daje pewność, że więcej widzę, zwłaszcza tam, gdzie zwierzaki lubią spacerować asfaltową drogą. Światło jasne, wyraziste, i nie oślepia innych uczestników drogi. Polecam każdemu, kto chce jeździć nocą jak za dnia. Co ważne, są legalne i posiadają homologację na Polskę. Minusem jest ich cena, ale bezpieczeństwo najważniejsze. Polecam!

See arvustus tehti tootele Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa

Kasutamise kuupäev 2025-11-26

See arvustus tehti tootele Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa

Kasutamise kuupäev 2025-11-26

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