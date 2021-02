Meditsiiniseadmete toiteallikas tagab ohutuse tänu väikesele heitmele.

Esmane ohutus, olulised toimimisnäitajad ja töökindlus on professionaalse kliinilise keskkonna olulised nõuded. Erinevalt tavateleritest kasutavad Philips HeartLine'i tooted neile nõuetele vastamiseks spetsiaalseid meditsiiniseadmete toiteallikaid. See vastab standardile EN/IEC 60601-1, millega tagatakse esmane ohutus ja olulised toimimisnäitajad. See vastab ka selle kaasstandardile EN/IEC 60601-1-2, mis käsitleb meditsiiniseadmete elektromagnetilise ühilduvuse katseid. Paljude riikide haiglates ja kliinikutes on nende standardite järgimine kohustuslik nõue.