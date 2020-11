LED-tehnoloogia, et värvid oleksid erksad

Valged LED-lambid on toekad seadmed, mis saavutavad täieliku valguse ja püsiva heleduse kiiremini, muutes seeläbi käivitusaja lühemaks. LED-lambid ei sisalda elavhõbedat, mistõttu on nende ringlussevõtmine ja kasutusest kõrvaldamine keskkonnasäästlikum. LED-lambid võimaldavad paremini reguleerida LCD-taustvalguse hämardamist ning tulemuseks on suurepärane kontrastsus. Samuti on LED-lampidel tänu kogu ekraani ühtlasele heledusele ülihead värvid.