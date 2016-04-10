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Tootmine lõpetatud

LCD-ekraan

203V5LSB26/10

2.7

| (3) Auhinnad

Suurepärased LED-kujutised erksate värvidega

Selle Philipsi ekraaniga saate nautida erksavärvilist LED-pilti. Lisaks muudavad kompaktne disain ja VESA kinnitus teie tööruumi paindlikumaks.

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Suurepärased LED-kujutised erksate värvidega

  • V Line

  • 20 (19,5" / 49,5 cm diagonaal)

LED-tehnoloogia, et värvid oleksid erksad

Valged LED-lambid on toekad seadmed, mis saavutavad täieliku valguse ja püsiva heleduse kiiremini, muutes seeläbi käivitusaja lühemaks. LED-lambid ei sisalda elavhõbedat, mistõttu on nende ringlussevõtmine ja kasutusest kõrvaldamine keskkonnasäästlikum. LED-lambid võimaldavad paremini reguleerida LCD-taustvalguse hämardamist ning tulemuseks on suurepärane kontrastsus. Samuti on LED-lampidel tänu kogu ekraani ühtlasele heledusele ülihead värvid.

VESA kinnitus võimaldab paindlikku paigaldamist

Elavhõbedavaba loodussäästlik ekraan

Philipsi LED-taustvalgusega ekraanides ei ole elavhõbedat - ühte kõige mürgisemat looduses esinevat ainet, mis mõjutab inimesi ja loomi. See võimaldab pilti kuvada keskkonnasõbralikult kogu toote eluea vältel alates tootmisest kuni selle kasutusest kõrvaldamiseni välja.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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2.7

5-st

3

Auhinnad

5
2

10/04/2016

România

România

Kinnitatud ostja

UN MONITOR BUN

Un monitor care vine cu un pret mic dar corect , de altfel cred ca este la un nivel foarte bun daca prinzi o promotie , cabluri si un cd care-ti da linkurile , totul ok

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 203V5LSB26 Monitor LCD

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 203V5LSB26 Monitor LCD

20/09/2014

România

România

Raportat la pret, monitorul este OK

Unghiul foarte mic de vizibilitate, practic doar daca te uiti din fata se vede bine, daca te uiti de sus sau din stanga, dreapta nu se vede mai de loc. :-(( Si inca o chestie, monitorul sta fix pe suport si nu-l poti misca sus, jos.; doar in stanga si dreapta. In rest ce sa zic!!?? Nu am nimic de comentat, oarecum sunt multumit.

See arvustus tehti tootele 203V5LSB26 Monitor LCD

See arvustus tehti tootele 203V5LSB26 Monitor LCD

17/03/2017

România

România

produs de calitate indoielnica

Vreti sa va scriu ce va place voua? Unghi de vizualizare mic, s-a trezit Philips sa faca monitoare cu unghi mic. Cum te misti putin nu se mai vede.

See arvustus tehti tootele 203V5LSB26 Monitor LCD

See arvustus tehti tootele 203V5LSB26 Monitor LCD

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