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Tootmine lõpetatud
203V5LSB26/10
Suurepärased LED-kujutised erksate värvidega
Selle Philipsi ekraaniga saate nautida erksavärvilist LED-pilti. Lisaks muudavad kompaktne disain ja VESA kinnitus teie tööruumi paindlikumaks.
V Line
20 (19,5" / 49,5 cm diagonaal)
Valged LED-lambid on toekad seadmed, mis saavutavad täieliku valguse ja püsiva heleduse kiiremini, muutes seeläbi käivitusaja lühemaks. LED-lambid ei sisalda elavhõbedat, mistõttu on nende ringlussevõtmine ja kasutusest kõrvaldamine keskkonnasäästlikum. LED-lambid võimaldavad paremini reguleerida LCD-taustvalguse hämardamist ning tulemuseks on suurepärane kontrastsus. Samuti on LED-lampidel tänu kogu ekraani ühtlasele heledusele ülihead värvid.
Philipsi LED-taustvalgusega ekraanides ei ole elavhõbedat - ühte kõige mürgisemat looduses esinevat ainet, mis mõjutab inimesi ja loomi. See võimaldab pilti kuvada keskkonnasõbralikult kogu toote eluea vältel alates tootmisest kuni selle kasutusest kõrvaldamiseni välja.
2.7
5-st
3
Auhinnad
stefrom
10/04/2016
România
Kinnitatud ostja
UN MONITOR BUN
Un monitor care vine cu un pret mic dar corect , de altfel cred ca este la un nivel foarte bun daca prinzi o promotie , cabluri si un cd care-ti da linkurile , totul ok
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 203V5LSB26 Monitor LCD
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 203V5LSB26 Monitor LCD
Auxboy
20/09/2014
România
Raportat la pret, monitorul este OK
Unghiul foarte mic de vizibilitate, practic doar daca te uiti din fata se vede bine, daca te uiti de sus sau din stanga, dreapta nu se vede mai de loc. :-(( Si inca o chestie, monitorul sta fix pe suport si nu-l poti misca sus, jos.; doar in stanga si dreapta. In rest ce sa zic!!?? Nu am nimic de comentat, oarecum sunt multumit.
See arvustus tehti tootele 203V5LSB26 Monitor LCD
See arvustus tehti tootele 203V5LSB26 Monitor LCD
Emil77
17/03/2017
România
produs de calitate indoielnica
Vreti sa va scriu ce va place voua? Unghi de vizualizare mic, s-a trezit Philips sa faca monitoare cu unghi mic. Cum te misti putin nu se mai vede.
See arvustus tehti tootele 203V5LSB26 Monitor LCD
See arvustus tehti tootele 203V5LSB26 Monitor LCD