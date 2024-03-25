TootedTugi

10% allahindlust esimesel tellimusel

30-päevane tagastusõigus

Tarne 3-4 tööpäeva jooksul

E-pood

Kõik seeriad

LCD-ekraan LED-taustvalgusega

Tootmine lõpetatud

Tugi

LCD-ekraan LED-taustvalgusega

220V4LSB/00

LCD-ekraan LED-taustvalgusega

Tootmine lõpetatud

Mine e-poodi

Logige sisse või looge konto

Registreerige oma toode

Teil on kohe juurdepääs käsiraamatutele, kohandatud tugiteenustele ja muule. Lisaks on see kiire ja lihtne.

Registreerige kohe

Kasutusjuhendid ja dokumendid

Voldik

  • PDF fail, 520.3 kB
  • 25 March 2024

TCO sertifikaadiga teade - English (US)

  • PDF fail, 86.9 kB
  • 13 June 2023

Garanti ja hooldus

Kontrollige garantii tingimusi ja alustage tootevahetust või parandamist

Garantii

Meie toote garantiitingimused

Philipsiga ühenduse võtmine

Meil on hea meel teid siin aidata