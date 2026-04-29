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Tarkvara ja draiverid

Driverswindows8 - English (US)

  • versioon: 220V8
  • ZIP fail, 9.3 kB
  • 24 November 2020

Windows 10 draiverid - English (US)

  • versioon: 220V8
  • ZIP fail, 9.3 kB
  • 24 November 2020

Kasutusjuhendid ja dokumendid

TCO sertifikaadiga teade - English (US)

  • PDF fail, 86.9 kB
  • 9 June 2023

Voldik

  • PDF fail, 874.1 kB
  • 1 April 2024

Garanti ja hooldus

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Garantii

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