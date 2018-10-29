Režiim EasyRead tekitab tunde, nagu loeksite teksti paberilt

Kogege suuremat mugavust ja loetavust pikkade, tekstirohkete dokumentide lugemisel. EasyRead-režiim loob paberile sarnase vaatamiskogemuse, mis säästab silmi, kohandab ekraani värve ja suumitaset nii, et see simuleerib paberil lugemise tunnet – seda kõike otse digitaalsel ekraanil.