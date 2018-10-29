30-päevane tagastusõigus
Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Tootmine lõpetatud
221B8LHEB/01
Selge pilt, suur jõudlus
Kasutage parima töötulemuse saavutamiseks Philipsi 22-tollist Full HD monitori. Selge ja erk Full HD tagab töötamiseks vajaliku ruumi ja selguse. Koormust silmadele aitavad vähendada kõrguse reguleerimine, virvendusvastane funktsioon Flicker-free ja režiim LowBlow.
B Line
22 (21,5" / 54,6 cm diagonaal)
1920 × 1080 (Full HD)
Mugavalt tagaküljel asetseva 0-vatise lüliti klõpsuga saate monitori täielikult vooluvõrgust välja lülitada. Tulemuseks on olematu võimsustarve, mis vähendab teie süsiniku jalajälge veelgi
Kogege suuremat mugavust ja loetavust pikkade, tekstirohkete dokumentide lugemisel. EasyRead-režiim loob paberile sarnase vaatamiskogemuse, mis säästab silmi, kohandab ekraani värve ja suumitaset nii, et see simuleerib paberil lugemise tunnet – seda kõike otse digitaalsel ekraanil.
LED-taustvalgusega kuvarite puhul kasutatava heleduse reguleerimise viisi tõttu näevad osa kasutajatest ekraanil võbelust, mis väsitab silmi. Philipsi tehnoloogia Flicker-Free võtab heleduse reguleerimiseks kasutusele uue lahenduse, mis vähendab võbelust ja muudab vaatamise mugavamaks.
Arvustused
Reaktsiooniaja väärtus võrdub SmartResponse'iga
EPEAT märgis kehtib ainult seal, kus Philips toote registreerib. Registreerimisoleku teada saamiseks oma riigis külastage veebilehte https://www.epeat.net/.
Monitor võib pildil näidatust erineda.