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Tootmine lõpetatud

LCD-ekraan

221B8LHEB/01

Selge pilt, suur jõudlus

Kasutage parima töötulemuse saavutamiseks Philipsi 22-tollist Full HD monitori. Selge ja erk Full HD tagab töötamiseks vajaliku ruumi ja selguse. Koormust silmadele aitavad vähendada kõrguse reguleerimine, virvendusvastane funktsioon Flicker-free ja režiim LowBlow.

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Selge pilt, suur jõudlus

  • B Line

  • 22 (21,5" / 54,6 cm diagonaal)

  • 1920 × 1080 (Full HD)

Olematu võimsustarve 0-vatise lüliti klõpsu kaugusel

Mugavalt tagaküljel asetseva 0-vatise lüliti klõpsuga saate monitori täielikult vooluvõrgust välja lülitada. Tulemuseks on olematu võimsustarve, mis vähendab teie süsiniku jalajälge veelgi

Režiim EasyRead tekitab tunde, nagu loeksite teksti paberilt

Kogege suuremat mugavust ja loetavust pikkade, tekstirohkete dokumentide lugemisel. EasyRead-režiim loob paberile sarnase vaatamiskogemuse, mis säästab silmi, kohandab ekraani värve ja suumitaset nii, et see simuleerib paberil lugemise tunnet – seda kõike otse digitaalsel ekraanil.

Tänu võbelust ärahoidvale tehnoloogiale väsitab vähem silmi

LED-taustvalgusega kuvarite puhul kasutatava heleduse reguleerimise viisi tõttu näevad osa kasutajatest ekraanil võbelust, mis väsitab silmi. Philipsi tehnoloogia Flicker-Free võtab heleduse reguleerimiseks kasutusele uue lahenduse, mis vähendab võbelust ja muudab vaatamise mugavamaks.

Tehnilised andmed

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Lahtiütlused

  1. Reaktsiooniaja väärtus võrdub SmartResponse'iga

  2. EPEAT märgis kehtib ainult seal, kus Philips toote registreerib. Registreerimisoleku teada saamiseks oma riigis külastage veebilehte https://www.epeat.net/.

  3. Monitor võib pildil näidatust erineda.