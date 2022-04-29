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Tootmine lõpetatud

LCD-ekraan

221S8LDAB/00

5

| (2) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet

Töökindel ja hädavajalik

Meie S Line monitor tagab tõhusa äritegevuse. Virvendusvastane funktsioon Flicker-free ja režiim LowBlue aitavad vähendada koormust silmadele ja aitavad paremini töötada.

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tõhusaks äritegevuseks

Töökindel ja hädavajalik

  • S Line

  • 22 (21,5" / 54,6 cm diagonaal)

  • 1920 × 1080 (Full HD)

Tehnoloogiaga SmartImage saab pildisätteid hõlpsalt optimeerida

Tehnoloogiaga SmartImage saab pildisätteid hõlpsalt optimeerida

SmartImage on Philipsi ainulaadne juhtiv tehnoloogia, mis analüüsib ekraanile kuvatavat sisu ja tagab optimaalse ekraanipildi. Selle kasutajasõbraliku liidese abil saate valida kasutatava rakenduse jaoks mitu režiimi, nt kontori-, foto-, filmi-, mängu-, ökorežiim jne. Tehtud valiku põhjal optimeerib SmartImage parima ekraanipildi tagamiseks dünaamiliselt kontrastsust, värviküllastust ja piltide ning videote teravust. Ökorežiim võimaldab suurt energiasäästu. Seda kõike reaalajas ühe nupuvajutusega!

16 : 9 täis-HD ekraan selgete detailsete piltide jaoks

16 : 9 täis-HD ekraan selgete detailsete piltide jaoks

Pildikvaliteet on oluline. Tavalised ekraanid on küll kvaliteetsed, kuid te ootate enamat. Sellel ekraanil on täiustatud täis-HD 1920 x 1080 lahutusvõime. Täis-HD tagab erksad detailid koos kõrge heleduse, uskumatu kontrastsuse ja realistlike värvidega, luues elutruu pildi.

LowBlue režiim, et mõju silmadele oleks leebe

LowBlue režiim, et mõju silmadele oleks leebe

Uuringud on näidanud, et nii nagu UV-kiired võivad silmi kahjustada, võib aja jooksul silmi kahjustada ja nägemist mõjutada ka LED-ekraanide lühilainepikkusel leviv sinine valgus. Teie heaolule mõeldes välja töötatud Philipsi LowBlue režiimi seadistuse puhul on lühilainesagedusel leviva kahjuliku sinise valguse vähendamiseks appi võetud nutikas tarkvaratehnoloogia.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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5.0

5-st

2

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

4
3
2
1

29/04/2022

Polska

Polska

Kinnitatud ostja

Jakość monitora

Wszystko wyraźnie widać możliwość dowolnego ustawiania parametrów wyświetlania

Positiivsed omadused

Cena odpowiednią do jakości

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 221S8LDAB Monitor LCD

Kasutamise kuupäev 2021-03-29

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 221S8LDAB Monitor LCD

Kasutamise kuupäev 2021-03-29

18/10/2020

România

România

Excelent

Ma numar printre cei ce nu suporta tehnologia ISP prin urmare am ales acest monitor TN, folosind timp de 8 ani tot un Philips, TN 226VL. Nu m-am inselat deloc. Monitorul este extraordinar, poti sta (daca vrei) non stop in fata lui, fara sa-ti oboseasca ochii. Pe setarile "Video" sau "Game" culorile redate sunt absolut reale. Datorita timpului de raspuns 1 de 1ms nu exista efectul de ghost (se poate verifica si la scrollare dar si la testele de pe net "monitor test"). Culorile nu se deformeaza modificand unghiul de vizualizare. Pozele sunt desosebit de clare (sharp) si naturale. Pretul produsului ...imbatabil. Deasemenea monitorul suporta cu usurinta OC la 75Hz pe rezolutia de fulld hd (nerecomandabil de catre producator). Sunt foarte multumit de achizitie.

Positiivsed omadused

Odihnitor pentru ochi, culori naturale, vii, constructie solida

Negatiivsed omadused

Nu am gasit

See arvustus tehti tootele 221S8LDAB Monitor LCD

Kasutamise kuupäev 2020-09-18

See arvustus tehti tootele 221S8LDAB Monitor LCD

Kasutamise kuupäev 2020-09-18

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  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. Reaktsiooniaja väärtus võrdub SmartResponse'iga

  2. EPEAT märgis kehtib ainult seal, kus Philips toote registreerib. Registreerimisoleku teada saamiseks oma riigis külastage veebilehte https://www.epeat.net/.

  3. Monitor võib pildil näidatust erineda.