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Tootmine lõpetatud
221S8LDAB/00
Töökindel ja hädavajalik
Meie S Line monitor tagab tõhusa äritegevuse. Virvendusvastane funktsioon Flicker-free ja režiim LowBlue aitavad vähendada koormust silmadele ja aitavad paremini töötada.
S Line
22 (21,5" / 54,6 cm diagonaal)
1920 × 1080 (Full HD)
SmartImage on Philipsi ainulaadne juhtiv tehnoloogia, mis analüüsib ekraanile kuvatavat sisu ja tagab optimaalse ekraanipildi. Selle kasutajasõbraliku liidese abil saate valida kasutatava rakenduse jaoks mitu režiimi, nt kontori-, foto-, filmi-, mängu-, ökorežiim jne. Tehtud valiku põhjal optimeerib SmartImage parima ekraanipildi tagamiseks dünaamiliselt kontrastsust, värviküllastust ja piltide ning videote teravust. Ökorežiim võimaldab suurt energiasäästu. Seda kõike reaalajas ühe nupuvajutusega!
Pildikvaliteet on oluline. Tavalised ekraanid on küll kvaliteetsed, kuid te ootate enamat. Sellel ekraanil on täiustatud täis-HD 1920 x 1080 lahutusvõime. Täis-HD tagab erksad detailid koos kõrge heleduse, uskumatu kontrastsuse ja realistlike värvidega, luues elutruu pildi.
Uuringud on näidanud, et nii nagu UV-kiired võivad silmi kahjustada, võib aja jooksul silmi kahjustada ja nägemist mõjutada ka LED-ekraanide lühilainepikkusel leviv sinine valgus. Teie heaolule mõeldes välja töötatud Philipsi LowBlue režiimi seadistuse puhul on lühilainesagedusel leviva kahjuliku sinise valguse vähendamiseks appi võetud nutikas tarkvaratehnoloogia.
5.0
5-st
2
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
John Spider
29/04/2022
Polska
Kampaania osa
Kinnitatud ostja
Jakość monitora
Wszystko wyraźnie widać możliwość dowolnego ustawiania parametrów wyświetlania
Positiivsed omadused
Cena odpowiednią do jakości
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 221S8LDAB Monitor LCD
Kasutamise kuupäev 2021-03-29
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 221S8LDAB Monitor LCD
Kasutamise kuupäev 2021-03-29
Avaon73
18/10/2020
România
Excelent
Ma numar printre cei ce nu suporta tehnologia ISP prin urmare am ales acest monitor TN, folosind timp de 8 ani tot un Philips, TN 226VL. Nu m-am inselat deloc. Monitorul este extraordinar, poti sta (daca vrei) non stop in fata lui, fara sa-ti oboseasca ochii. Pe setarile "Video" sau "Game" culorile redate sunt absolut reale. Datorita timpului de raspuns 1 de 1ms nu exista efectul de ghost (se poate verifica si la scrollare dar si la testele de pe net "monitor test"). Culorile nu se deformeaza modificand unghiul de vizualizare. Pozele sunt desosebit de clare (sharp) si naturale. Pretul produsului ...imbatabil. Deasemenea monitorul suporta cu usurinta OC la 75Hz pe rezolutia de fulld hd (nerecomandabil de catre producator). Sunt foarte multumit de achizitie.
Positiivsed omadused
Odihnitor pentru ochi, culori naturale, vii, constructie solida
Negatiivsed omadused
Nu am gasit
See arvustus tehti tootele 221S8LDAB Monitor LCD
Kasutamise kuupäev 2020-09-18
See arvustus tehti tootele 221S8LDAB Monitor LCD
Kasutamise kuupäev 2020-09-18
Reaktsiooniaja väärtus võrdub SmartResponse'iga
EPEAT märgis kehtib ainult seal, kus Philips toote registreerib. Registreerimisoleku teada saamiseks oma riigis külastage veebilehte https://www.epeat.net/.
Monitor võib pildil näidatust erineda.