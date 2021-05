DisplayPort-ühendus tagab parima pildi

DisplayPort on digitaalne ühendus arvutist monitori ilma igasuguse teisendamiseta. Tänu DVI standardist suuremale võimekusele, suudab see ühendus täielikult toetada kuni 15 meetriseid kaableid ja 10,8 Gbps/sek andmeedastust. Selle ühenduse võimas jõudlus ja latentsusaja puudumine tagavad selle, et kujutiste loomise ja värskenduse sagedus on maksimaalselt kiire - nii on DisplayPort parim valik mitte üksnes kodus või kontoris, vaid ka paremaid tingimusi nõudvate mängude või filmide, videotöötluse jms puhul. Lisaks on erinevate adapterite kaudu silmas peetud ka koostalitusvõimet.