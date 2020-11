16 : 9 täis-HD ekraan parima vaatamiselamuse tagamiseks

Full HD ekraani lahutusvõime on laiekraani korral 1920 x 1080p. See on HD-allikate kõrgeim lahutusvõime ja tagab parima võimaliku pildikvaliteedi. See on kindel tulevikutehnoloogia, kuna toetab 1080p signaale kõigist allikatest, sealhulgas uusimatest nagu Blu-Ray ning täiustatud HD mängukonsoolid. Signaalitöötlust on mitmekülgselt täiustatud, et see toetaks seda tunduvalt kõrgemat signaali kvaliteeti ja lahutusvõimet. Selle tulemuseks on säravad võbelusevabad täiskaadrilaotusega pildid, mis on ülieredad ja -värvilised