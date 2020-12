HD LCD-ekraan lahutusvõimega 1366 x 768p

See WXGA monitor koos uusima LCD-ekraani tehnoloogiaga annab teile HD kõrglahutusega laiekraanil 1366 x 768p pikslit. Selle tulemuseks on säravad võbelusevabad täiskaadrilaotusega pildid, mis on optimaalse eredusega ja ülivärvilised. See külluslik ja terav pilt pakub teile täiustatud vaatamiselamust.