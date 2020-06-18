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  • Säästliku ökodisainiga kuvar,
  • Säästliku ökodisainiga kuvar,
  • Säästliku ökodisainiga kuvar,

Tootmine lõpetatud

BrillianceAMVA LCD-ekraan, LED-taustvalgus

241P4QPYKES/00

5
| (2) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet
Säästliku ökodisainiga kuvar,
Philips AMVA LED-ekraan koos veebikaameraga aitab teil teha koostööd ja suhelda, säästes nii teie aega ja raha.
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koos veebikaameraga säästab aega ja raha

Säästliku ökodisainiga kuvar,

  • P-line

  • 24" (61 cm)

  • Täis-HD ekraan

PowerSensor säästab kuni 80% energiakuludelt

PowerSensor säästab kuni 80% energiakuludelt

PowerSensor on sisseehitatud „inimeste andur”, mis edastab ja võtab vastu ohutuid infrapunasignaale, et kindlaks teha, kas kasutaja on kohal, ning vähendab automaatselt monitori heledust, kui kasutaja lahkub laua tagant, vähendades energiakulusid kuni 80% ja pikendades monitori tööiga

AMVA LED-ekraan tagab ülihea kontrastsusega selged kujundid

AMVA LED-ekraan tagab ülihea kontrastsusega selged kujundid

Philipsi AMVA LED-ekraanides on kasutatud täiustatud MVA-tehnoloogiat, mis tagab ülikõrge staatilise kontrasti suhte eriti selgete ja säravate kujundite saamiseks. Kuigi ka tavalised kontorirakendused on selle ekraani puhul lihtsasti kasutatavad, on see eriti sobilik fotode, veebis sirvimise, filmide, mängude ja nõudlike graafiliste rakenduste jaoks. Selle optimeeritud pikslite haldamise tehnoloogia tagab teile eriti laia 178/178-kraadise vaatamisnurga ja selgejoonelise pildi isegi 90-kraadises pöörlemisrežiimis.

Veebikaamera, et võtta ühendust ja teha koostööd

Sisseehitatud veebikaamera ja mikrofon võimaldavad näha oma kolleege ja kliente ning nendega suhelda. Tänu sellele lihtsale lahendusele saate suhelda ja jagada, säästes väärtuslikku aega ja reisikulusid.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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5.0

5-st

2

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

4
3
2
1

18/06/2020

България

България

Добър контраст, реалистични цветове, много функции

Приятен за целодневна работа, с реалистични цветове и висок контраст. Удобен за завъртане и повдигане в широк диапазон. Удобен като свързаност, с USB хъб, и DisplayPort по който получавате картина и звук, и дори можете да закачите слушалки за корпусът му. Има датчици за самоизключване когато се отдалечите от него.

Positiivsed omadused

Реалистични цветове и висок контраст, добра свързаност, мултимедиен, с повдигане и завъртане на екрана

Negatiivsed omadused

Тонколонките в корпуса можеха да са с по-хубав бас

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See arvustus tehti tootele Brilliance 241P4QPYKES AMVA LCD монитор, светодиодна подсветка

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Brilliance 241P4QPYKES AMVA LCD монитор, светодиодна подсветка

20/05/2019

Slovensko

Slovensko

Odporúčam tento monitor

Vlastne mu nič nechýba. Funguje takmer denne už niekoľko rokov v domácnosti.

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See arvustus tehti tootele Brilliance 231P4QPYKES IPS LCD monitor, podsvietenie LED

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Brilliance 231P4QPYKES IPS LCD monitor, podsvietenie LED

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  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
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