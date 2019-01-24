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Tootmine lõpetatud

LCD-ekraan

243V5QSBA/01

5

| (1) Arvustus | 100% soovitab seda toodet

Suurepärased LED-kujutised erksate värvidega

Nautige säravaid pilte selle Philipsi ekraani abil. Suurepärane valik tänu sellistele olulistele funktsioonidele nagu SmartContrast, mis garanteerib rikkaliku säraga kujundid!

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Suurepärased LED-kujutised erksate värvidega

  • V Line

  • 23,6" / 59,9 cm

MVA-ekraan, et vaatamisnurk oleks lai ja kontrastid sügavad

MVA-ekraan, et vaatamisnurk oleks lai ja kontrastid sügavad

Philipsi MVA LED-ekraanides on kasutatud täiustatud MVA-tehnoloogiat, mis tagab ülikõrge staatilise kontrasti suhte eriti selgete ja säravate kujundite saamiseks. Kuigi ka tavalised kontorirakendused on selle ekraani puhul lihtsasti kasutatavad, on see eriti sobilik fotode, veebis sirvimise, filmide, mängude ja nõudlike graafiliste rakenduste jaoks. Selle optimeeritud pikslite haldamise tehnoloogia tagab teile eriti laia 178/178-kraadise vaatamisnurga, mille tulemuseks on terav pilt.

16 : 9 täis-HD ekraan selgete detailsete piltide jaoks

16 : 9 täis-HD ekraan selgete detailsete piltide jaoks

Pildikvaliteet on oluline. Tavalised ekraanid on küll kvaliteetsed, kuid te ootate enamat. Sellel ekraanil on täiustatud täis-HD 1920 x 1080 lahutusvõime. Täis-HD tagab erksad detailid koos kõrge heleduse, uskumatu kontrastsuse ja realistlike värvidega, luues elutruu pildi.

SmartContrast rikkalike sügavmustade detailide saavutamiseks

SmartContrast rikkalike sügavmustade detailide saavutamiseks

SmartContrast on Philipsi tehnoloogia, millega analüüsitakse esitatavat sisu, kohandatakse automaatselt värve ja kontrollitakse taustvalguse intensiivsust, ikka selleks, et dünaamiliselt täiustada kontraste võimalikult heade digitaalsete kujundite ja videote esitamiseks või mängude mängimiseks, kus on esindatud tumedad toonid. Kui valite ökorežiimi, kohandatakse kontraste ja täiustatakse taustvalgust, et esitada igapäevastest kontorirakendustest parim ekraanipilt, ja tagatakse väiksem energiatarbimine.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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5.0

5-st

1

Arvustus

100%

soovitab seda toodet

4
3
2
1

24/01/2019

Magyarország

Magyarország

Nagyszerű képminőség

A monitor minden tekintetben tökéletes képet nyújt. A képminőség, a színek, a kontraszt nagyon szép megjelenést biztosít. Valósághű megjelenítés.

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See arvustus tehti tootele 243V5QSBA LCD monitor

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 243V5QSBA LCD monitor

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