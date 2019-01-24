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Tootmine lõpetatud
243V5QSBA/01
Suurepärased LED-kujutised erksate värvidega
Nautige säravaid pilte selle Philipsi ekraani abil. Suurepärane valik tänu sellistele olulistele funktsioonidele nagu SmartContrast, mis garanteerib rikkaliku säraga kujundid!
V Line
23,6" / 59,9 cm
Philipsi MVA LED-ekraanides on kasutatud täiustatud MVA-tehnoloogiat, mis tagab ülikõrge staatilise kontrasti suhte eriti selgete ja säravate kujundite saamiseks. Kuigi ka tavalised kontorirakendused on selle ekraani puhul lihtsasti kasutatavad, on see eriti sobilik fotode, veebis sirvimise, filmide, mängude ja nõudlike graafiliste rakenduste jaoks. Selle optimeeritud pikslite haldamise tehnoloogia tagab teile eriti laia 178/178-kraadise vaatamisnurga, mille tulemuseks on terav pilt.
Pildikvaliteet on oluline. Tavalised ekraanid on küll kvaliteetsed, kuid te ootate enamat. Sellel ekraanil on täiustatud täis-HD 1920 x 1080 lahutusvõime. Täis-HD tagab erksad detailid koos kõrge heleduse, uskumatu kontrastsuse ja realistlike värvidega, luues elutruu pildi.
SmartContrast on Philipsi tehnoloogia, millega analüüsitakse esitatavat sisu, kohandatakse automaatselt värve ja kontrollitakse taustvalguse intensiivsust, ikka selleks, et dünaamiliselt täiustada kontraste võimalikult heade digitaalsete kujundite ja videote esitamiseks või mängude mängimiseks, kus on esindatud tumedad toonid. Kui valite ökorežiimi, kohandatakse kontraste ja täiustatakse taustvalgust, et esitada igapäevastest kontorirakendustest parim ekraanipilt, ja tagatakse väiksem energiatarbimine.
5.0
5-st
1
Arvustus
100%
soovitab seda toodet
ekrisz
24/01/2019
Magyarország
Nagyszerű képminőség
A monitor minden tekintetben tökéletes képet nyújt. A képminőség, a színek, a kontraszt nagyon szép megjelenést biztosít. Valósághű megjelenítés.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 243V5QSBA LCD monitor
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 243V5QSBA LCD monitor
Nutikas reaktsiooniaeg on GtG või GtG (BW) katsete käigus saadud optimaalne väärtus.