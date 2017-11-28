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Tootmine lõpetatud
24PFS4022/12
Üliõhuke Full HD LED-teler
Meelelahutuseks loodud Philips 4000 teler pakub suurepärast pildikvaliteeti väikesel ekraanil. See on piisavalt kompaktne, et seda kiiresti ja lihtsasti ühest toast teise viia, ja selle minimalistlik disain sobib kõikjale, kuhu selle asetate.
60 cm (24")
Full HD LED-teler
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
kaablipundarde tekkimist väldite tänu ühele HDMI-kaablile pildi- ja helisignaalide edastamisel oma seadmetest telerisse. HDMI kasutab tihendamata signaale, kindlustades parima kvaliteedi jõudmise allikast ekraanile. Tänu Philipsi Easylinki funktsioonile saate ühtainust kaugjuhtimispulti kasutades juhtida suuremat osa teleri, DVD-mängija, Blu-Ray-mängija, digiboksi või kodukinosüsteemi funktsioonidest.
Pildikvaliteet on oluline. Tavalised HDTV-d on küll kvaliteetsed, kuid te ootate enamat. Kujutage ette erksaid detaile koos kõrge heleduse, uskumatu kontrastsuse ja realistlike värvidega, mis loovad elutruu pildi.
Stiilne, kompaktne ja kerge. Teie väikese ekraaniga teler võimaldab teil vaadata oma lemmiksaateid köögis, hoiab teid kursis uudistega, kui te toimetate garaažis, ja teavitab teid viimastest sporditulemustest grillimisel. Nii kaasaskantavale telerile meeldib olla seal, kus on lõbus!
3.9
5-st
20
Auhinnad
mariuszb50
28/11/2017
Polska
Full HD
Mały, zgrabny, świetne kolory, Full HD idealny do pokoju dla dzieci .
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See arvustus tehti tootele 4000 series 24PFS4022 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 4000 series 24PFS4022 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD
Charlieapa
26/09/2019
Magyarország
Jó ár , érték arány .
Monitorom meghibásodása miatt kerestem új megjelenítőt . Kedvenc helyemen épp akcióban volt ez a tv .Igaz hogy én csak monitort kerestem , de az eladó javaslatára ennél a készüléknél maradtam . Döntésem nem bántam meg ! Hibátlanul kiszolgálja a számítógépet és ha meguntam még tv-t is nézhetek ! Minden szabadon fogható csatornát kiválóan fog .Nappal is nézhető jó fényerejének köszönhetően . Szeretem a távirányítóját is . Az összes funkciót könnyen elérem vele.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 4000 series 24PFS4022 Full HD Ultra Slim LED TV
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 4000 series 24PFS4022 Full HD Ultra Slim LED TV
Sanyi45
25/01/2019
Magyarország
A célnak tökéletesen megfelel
Konyhai TV-t kerestünk. 22" FullHD, falra szerelhető olcsó kellett. Ez pont az. Kezelése könnyű, az igényeknek megfelel.
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See arvustus tehti tootele 4000 series 22PFS4022 Full HD Ultra Slim LED TV
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 4000 series 22PFS4022 Full HD Ultra Slim LED TV
Põhineb Ambilighti prooviprogrammi tulemustel Rootsis, Taanis, Soomes, Norras, Ühendkuningriigis, Saksamaal, Austrias ja Prantsusmaal ajavahemikus 24. veebruar 2023 kuni 28. veebruar 2025. Selle aja jooksul otsustas 99,91% osalejatest oma Ambilight TV alles jätta, hoolimata võimalusest see ilma põhjendust esitamata tagastada ja saada kogu raha tagasi.
Elektrooniline saatekava ja selle tegelik vaadatavus (kuni 8 päeva) sõltub riigist ja operaatorist.
Energiatarve (kWh/aasta), põhineb 365 päeva aastas ja 4 tundi ööpäevas töötava teleri energiatarbel. Tegelik energiatarve oleneb sellest, kuidas telerit kasutatakse.
Teler toetab vabade kanalite DVB-vastuvõttu. Teler ei pruugi toetada teatud DVB-operaatoreid. Värske loendi leiate Philipsi klienditoe veebisaidi jaotisest KKK. Mõnede operaatorite puhul on vajalik tingimusjuurdepääs ja teenuse tellimus. Pöörduge lisateabe saamiseks oma operaatori poole.
Teler (Philips) on ühildatav ainult spetsiifilise Philipsi mängijaga.
Pliid sisaldavad ainult teleri teatud osad või komponendid, mille puhul alternatiivsed tehnoloogiad puuduvad (vastavalt RoHS-direktiivi olemasolevate erandite klauslitele).