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Tootmine lõpetatud

4000 seriesÜliõhuke Full HD LED-teler

24PFS4022/12

3.9

| (20) Auhinnad

Üliõhuke Full HD LED-teler

Meelelahutuseks loodud Philips 4000 teler pakub suurepärast pildikvaliteeti väikesel ekraanil. See on piisavalt kompaktne, et seda kiiresti ja lihtsasti ühest toast teise viia, ja selle minimalistlik disain sobib kõikjale, kuhu selle asetate.

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99,91% inimestest, kes proovivad Ambilight TV-d, ei taha seda enam kunagi tagasi anda. 1

koos Digital Crystal Cleariga

Üliõhuke Full HD LED-teler

  • 60 cm (24")

  • Full HD LED-teler

  • DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2

Kaks HDMI-sisendit ja Easylink sisseehitatud ühenduste tarbeks

kaablipundarde tekkimist väldite tänu ühele HDMI-kaablile pildi- ja helisignaalide edastamisel oma seadmetest telerisse. HDMI kasutab tihendamata signaale, kindlustades parima kvaliteedi jõudmise allikast ekraanile. Tänu Philipsi Easylinki funktsioonile saate ühtainust kaugjuhtimispulti kasutades juhtida suuremat osa teleri, DVD-mängija, Blu-Ray-mängija, digiboksi või kodukinosüsteemi funktsioonidest.

Full HD LED-teler – säravad LED-kujutised võimsa kontrastsusega

Pildikvaliteet on oluline. Tavalised HDTV-d on küll kvaliteetsed, kuid te ootate enamat. Kujutage ette erksaid detaile koos kõrge heleduse, uskumatu kontrastsuse ja realistlike värvidega, mis loovad elutruu pildi.

Kompaktne kaasaskantav teler: loodud olema seal, kus on lõbus

Stiilne, kompaktne ja kerge. Teie väikese ekraaniga teler võimaldab teil vaadata oma lemmiksaateid köögis, hoiab teid kursis uudistega, kui te toimetate garaažis, ja teavitab teid viimastest sporditulemustest grillimisel. Nii kaasaskantavale telerile meeldib olla seal, kus on lõbus!

Tehnilised andmed

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Arvustused

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3.9

5-st

20

Auhinnad

28/11/2017

Polska

Polska

Full HD

Mały, zgrabny, świetne kolory, Full HD idealny do pokoju dla dzieci .

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See arvustus tehti tootele 4000 series 24PFS4022 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD

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See arvustus tehti tootele 4000 series 24PFS4022 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD

26/09/2019

Magyarország

Magyarország

Jó ár , érték arány .

Monitorom meghibásodása miatt kerestem új megjelenítőt . Kedvenc helyemen épp akcióban volt ez a tv .Igaz hogy én csak monitort kerestem , de az eladó javaslatára ennél a készüléknél maradtam . Döntésem nem bántam meg ! Hibátlanul kiszolgálja a számítógépet és ha meguntam még tv-t is nézhetek ! Minden szabadon fogható csatornát kiválóan fog .Nappal is nézhető jó fényerejének köszönhetően . Szeretem a távirányítóját is . Az összes funkciót könnyen elérem vele.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 4000 series 24PFS4022 Full HD Ultra Slim LED TV

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 4000 series 24PFS4022 Full HD Ultra Slim LED TV

25/01/2019

Magyarország

Magyarország

A célnak tökéletesen megfelel

Konyhai TV-t kerestünk. 22" FullHD, falra szerelhető olcsó kellett. Ez pont az. Kezelése könnyű, az igényeknek megfelel.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 4000 series 22PFS4022 Full HD Ultra Slim LED TV

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 4000 series 22PFS4022 Full HD Ultra Slim LED TV

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. Põhineb Ambilighti prooviprogrammi tulemustel Rootsis, Taanis, Soomes, Norras, Ühendkuningriigis, Saksamaal, Austrias ja Prantsusmaal ajavahemikus 24. veebruar 2023 kuni 28. veebruar 2025. Selle aja jooksul otsustas 99,91% osalejatest oma Ambilight TV alles jätta, hoolimata võimalusest see ilma põhjendust esitamata tagastada ja saada kogu raha tagasi. 

  1. Elektrooniline saatekava ja selle tegelik vaadatavus (kuni 8 päeva) sõltub riigist ja operaatorist.

  2. Energiatarve (kWh/aasta), põhineb 365 päeva aastas ja 4 tundi ööpäevas töötava teleri energiatarbel. Tegelik energiatarve oleneb sellest, kuidas telerit kasutatakse.

  3. Teler toetab vabade kanalite DVB-vastuvõttu. Teler ei pruugi toetada teatud DVB-operaatoreid. Värske loendi leiate Philipsi klienditoe veebisaidi jaotisest KKK. Mõnede operaatorite puhul on vajalik tingimusjuurdepääs ja teenuse tellimus. Pöörduge lisateabe saamiseks oma operaatori poole.

  4. Teler (Philips) on ühildatav ainult spetsiifilise Philipsi mängijaga.

  5. Pliid sisaldavad ainult teleri teatud osad või komponendid, mille puhul alternatiivsed tehnoloogiad puuduvad (vastavalt RoHS-direktiivi olemasolevate erandite klauslitele).