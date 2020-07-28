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Tootmine lõpetatud

QHD LCD-monitor

272B8QJEB/01

4.4

| (7) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet

Kristallselge pilt

Kasutage parima töötulemuse saavutamiseks Philipsi 27-tollist Quad HD monitori. Kristallselge Quad HD tagab töötamiseks vajaliku ruumi ja selguse. Virvendusvastane funktsioon Flicker-free ja režiim LowBlow vähendavad koormust silmadele.

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eriti tõhus maksimaalse tootlikkuse tagamiseks

Kristallselge pilt

  • B Line

  • 27" (68,6 cm)

  • Quad HD (2560 x 1440)

1,074 miljardit värvi tagavad sujuva värvigradatsiooni ja detailitäpsuse

10-bitine ekraan tagab rikkaliku värvisügavuse 1,074 miljardi värvi ja 12-bitise sisetöötlusega, et taasluua sujuvad, loomulikud värvid ilma gradatsiooni ja triipmürata.

Vastab keskkonnastandarditele

Selle ekraani loomisel arvestati jätkusuutlikkust ja madalamaid kasutuskulusid ning tänu sellele vastab see keskkonnastandarditele, nagu ENERGY STAR, EPEAT, TCO sertifikaat. Lisateavet sertifikaatide kohta leiate järgmistelt veebisaitidelt: ENERGY STAR: https://www.energystar.gov/ EPEAT: https://www.epeat.net/ TCO Certified: https://tcocertified.com/

LowBlue režiim, et mõju silmadele oleks leebe

Uuringud on näidanud, et nii nagu UV-kiired võivad silmi kahjustada, võib aja jooksul silmi kahjustada ja nägemist mõjutada ka LED-ekraanide lühilainepikkusel leviv sinine valgus. Teie heaolule mõeldes välja töötatud Philipsi LowBlue režiimi seadistuse puhul on lühilainesagedusel leviva kahjuliku sinise valguse vähendamiseks appi võetud nutikas tarkvaratehnoloogia.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.4

5-st

7

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

2
1

28/07/2020

Україна

Україна

функції у іиробу супер

Такі монітори стоять у мене на роботі в лікарні: очі від нього не болять, не пересихають. завдяки можливості налаштуванню кольору

Positiivsed omadused

приємний екран, великий і гарний

Negatiivsed omadused

підставка трохи аби іншого формату

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 230B8QJEB РК-монітор

Kasutamise kuupäev 2020-03-28

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 230B8QJEB РК-монітор

Kasutamise kuupäev 2020-03-28

04/05/2021

Česká republika

Česká republika

Výborný monitor v dané třídě

Výběru LCD jsem věnoval hodně času. Primárně jsem se řídil cenou a pak k tomu hledal to nejlepší, co se dá vybrat. Je to tento monitor! Pracuji na malém plácku na rohovém stole - velikost a rozlišení tohoto LCD maximálně vyhovuje mým potřebám. Svit, jas, kontrast, podání barev - vše bezva. Nadstandardní možnost polohování ve výškově, náklon, rotace. Pro mě dostatečná portová vybavenost jak pro AV tak USB hub. Přes den na něm pracuji, večer hraji. Ať dělám, co dělám jsem víc než spokojený.

Positiivsed omadused

Veškeré vlastnosti zobrazení, pivot, rotace, ovládání, USB 3.0 hub

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 272B8QJEB Monitor LCD QHD

Kasutamise kuupäev 2020-05-04

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 272B8QJEB Monitor LCD QHD

Kasutamise kuupäev 2020-05-04

29/01/2020

România

România

Kinnitatud ostja

imagine extraordinara

Recomand acet monitor pentru acasa la streaming,video,jocuri

Positiivsed omadused

posibilitatea de ajustare a monitorului,imagine clara

Negatiivsed omadused

meniul trebuia mai simplu

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 272B8QJEB Monitor LCD QHD

Kasutamise kuupäev 2019-12-29

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 272B8QJEB Monitor LCD QHD

Kasutamise kuupäev 2019-12-29

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Lahtiütlused

  1. „IPS” sõna- / kaubamärk ja seotud tehnoloogiapatendid kuuluvad nende omanikele.

  2. Kiirlaadimine kooskõlas USB BC 1.2 standardiga

  3. Reaktsiooniaja väärtus võrdub SmartResponse'iga

  4. Monitor võib pildil näidatust erineda.