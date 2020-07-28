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Tootmine lõpetatud
272B8QJEB/01
Kristallselge pilt
Kasutage parima töötulemuse saavutamiseks Philipsi 27-tollist Quad HD monitori. Kristallselge Quad HD tagab töötamiseks vajaliku ruumi ja selguse. Virvendusvastane funktsioon Flicker-free ja režiim LowBlow vähendavad koormust silmadele.
B Line
27" (68,6 cm)
Quad HD (2560 x 1440)
10-bitine ekraan tagab rikkaliku värvisügavuse 1,074 miljardi värvi ja 12-bitise sisetöötlusega, et taasluua sujuvad, loomulikud värvid ilma gradatsiooni ja triipmürata.
Selle ekraani loomisel arvestati jätkusuutlikkust ja madalamaid kasutuskulusid ning tänu sellele vastab see keskkonnastandarditele, nagu ENERGY STAR, EPEAT, TCO sertifikaat. Lisateavet sertifikaatide kohta leiate järgmistelt veebisaitidelt: ENERGY STAR: https://www.energystar.gov/ EPEAT: https://www.epeat.net/ TCO Certified: https://tcocertified.com/
Uuringud on näidanud, et nii nagu UV-kiired võivad silmi kahjustada, võib aja jooksul silmi kahjustada ja nägemist mõjutada ka LED-ekraanide lühilainepikkusel leviv sinine valgus. Teie heaolule mõeldes välja töötatud Philipsi LowBlue režiimi seadistuse puhul on lühilainesagedusel leviva kahjuliku sinise valguse vähendamiseks appi võetud nutikas tarkvaratehnoloogia.
4.4
5-st
7
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
28/07/2020
Україна
функції у іиробу супер
Такі монітори стоять у мене на роботі в лікарні: очі від нього не болять, не пересихають. завдяки можливості налаштуванню кольору
Positiivsed omadused
приємний екран, великий і гарний
Negatiivsed omadused
підставка трохи аби іншого формату
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 230B8QJEB РК-монітор
Kasutamise kuupäev 2020-03-28
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 230B8QJEB РК-монітор
Kasutamise kuupäev 2020-03-28
sizemore
04/05/2021
Česká republika
Výborný monitor v dané třídě
Výběru LCD jsem věnoval hodně času. Primárně jsem se řídil cenou a pak k tomu hledal to nejlepší, co se dá vybrat. Je to tento monitor! Pracuji na malém plácku na rohovém stole - velikost a rozlišení tohoto LCD maximálně vyhovuje mým potřebám. Svit, jas, kontrast, podání barev - vše bezva. Nadstandardní možnost polohování ve výškově, náklon, rotace. Pro mě dostatečná portová vybavenost jak pro AV tak USB hub. Přes den na něm pracuji, večer hraji. Ať dělám, co dělám jsem víc než spokojený.
Positiivsed omadused
Veškeré vlastnosti zobrazení, pivot, rotace, ovládání, USB 3.0 hub
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 272B8QJEB Monitor LCD QHD
Kasutamise kuupäev 2020-05-04
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 272B8QJEB Monitor LCD QHD
Kasutamise kuupäev 2020-05-04
Cristian1972
29/01/2020
România
Kinnitatud ostja
imagine extraordinara
Recomand acet monitor pentru acasa la streaming,video,jocuri
Positiivsed omadused
posibilitatea de ajustare a monitorului,imagine clara
Negatiivsed omadused
meniul trebuia mai simplu
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 272B8QJEB Monitor LCD QHD
Kasutamise kuupäev 2019-12-29
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 272B8QJEB Monitor LCD QHD
Kasutamise kuupäev 2019-12-29
„IPS” sõna- / kaubamärk ja seotud tehnoloogiapatendid kuuluvad nende omanikele.
Kiirlaadimine kooskõlas USB BC 1.2 standardiga
Reaktsiooniaja väärtus võrdub SmartResponse'iga
Monitor võib pildil näidatust erineda.