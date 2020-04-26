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Tootmine lõpetatud
273V5LHSB/00
V Line
27" (68,6 cm)
Valged LED-lambid on toekad seadmed, mis saavutavad täieliku valguse ja püsiva heleduse kiiremini, muutes seeläbi käivitusaja lühemaks. LED-lambid ei sisalda elavhõbedat, mistõttu on nende ringlussevõtmine ja kasutusest kõrvaldamine keskkonnasäästlikum. LED-lambid võimaldavad paremini reguleerida LCD-taustvalguse hämardamist ning tulemuseks on suurepärane kontrastsus. Samuti on LED-lampidel tänu kogu ekraani ühtlasele heledusele ülihead värvid.
SmartControl Lite on järgmise põlvkonna 3D märgiline toode, mis põhineb GUI ekraani kontrollimise tarkvaral. See võimaldab kasutajal hiire abil täiustada enamikku ekraani parameetritest, näiteks värvi, heledust, ekraani kalibreerimist ning multimeediume ja ID-haldust.
SmartContrast on Philipsi tehnoloogia, millega analüüsitakse esitatavat sisu, kohandatakse automaatselt värve ja kontrollitakse taustvalguse intensiivsust, ikka selleks, et dünaamiliselt täiustada kontraste võimalikult heade digitaalsete kujundite ja videote esitamiseks või mängude mängimiseks, kus on esindatud tumedad toonid. Kui valite ökorežiimi, kohandatakse kontraste ja täiustatakse taustvalgust, et esitada igapäevastest kontorirakendustest parim ekraanipilt, ja tagatakse väiksem energiatarbimine.
4.8
5-st
6
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
Eurynomos
26/04/2020
Polska
Kinnitatud ostja
Świetny monitor
Bardzo dobrej jakości monitor w dobrej cenie, idealnie nadaje się jako drugi pomocniczy monitor do pracy przy CAD/CAM
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 243V5LHSB Monitor LCD ze SmartControl Lite
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 243V5LHSB Monitor LCD ze SmartControl Lite
titomas
09/02/2020
România
E Philips
Ce pot sa spun,il recomand cu placere,e mare ,deci ai tot ce ati trebuie
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 273V5LHSB Monitor LCD cu SmartControl Lite
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 273V5LHSB Monitor LCD cu SmartControl Lite
Томтом
07/01/2020
България
Kinnitatud ostja
Продукта ме задоволява напълно.
Филипс, винаги са държали на качеството и добрия дизайн.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 223V5LHSB LCD монитор със SmartControl Lite
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 223V5LHSB LCD монитор със SmartControl Lite
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