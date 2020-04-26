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    Suurepärased LED-kujutised erksate värvidega
  • Suurepärased LED-kujutised erksate värvidega
  • Energy Label Europe B
    Suurepärased LED-kujutised erksate värvidega
  • Suurepärased LED-kujutised erksate värvidega

Tootmine lõpetatud

LCD-ekraan SmartControl Lite'iga

273V5LHSB/00

4.8
| (6) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet
Suurepärased LED-kujutised erksate värvidega
Nautige erksaid LED-pilte selle suure Philipsi kuvari abil. HDMI ja tarkvaraga SmartControl Lite varustatud kuvar on suurepärane valik!
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Suurepärased LED-kujutised erksate värvidega

  • V Line

  • 27" (68,6 cm)

LED-tehnoloogia, et värvid oleksid erksad

Valged LED-lambid on toekad seadmed, mis saavutavad täieliku valguse ja püsiva heleduse kiiremini, muutes seeläbi käivitusaja lühemaks. LED-lambid ei sisalda elavhõbedat, mistõttu on nende ringlussevõtmine ja kasutusest kõrvaldamine keskkonnasäästlikum. LED-lambid võimaldavad paremini reguleerida LCD-taustvalguse hämardamist ning tulemuseks on suurepärane kontrastsus. Samuti on LED-lampidel tänu kogu ekraani ühtlasele heledusele ülihead värvid.

Hõlbus ekraanipildi reguleerimine SmartControl Lite'iga

SmartControl Lite on järgmise põlvkonna 3D märgiline toode, mis põhineb GUI ekraani kontrollimise tarkvaral. See võimaldab kasutajal hiire abil täiustada enamikku ekraani parameetritest, näiteks värvi, heledust, ekraani kalibreerimist ning multimeediume ja ID-haldust.

SmartContrast rikkalike sügavmustade detailide saavutamiseks

SmartContrast rikkalike sügavmustade detailide saavutamiseks

SmartContrast on Philipsi tehnoloogia, millega analüüsitakse esitatavat sisu, kohandatakse automaatselt värve ja kontrollitakse taustvalguse intensiivsust, ikka selleks, et dünaamiliselt täiustada kontraste võimalikult heade digitaalsete kujundite ja videote esitamiseks või mängude mängimiseks, kus on esindatud tumedad toonid. Kui valite ökorežiimi, kohandatakse kontraste ja täiustatakse taustvalgust, et esitada igapäevastest kontorirakendustest parim ekraanipilt, ja tagatakse väiksem energiatarbimine.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.8

5-st

6

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

3
2
1

26/04/2020

Polska

Polska

Kinnitatud ostja

Świetny monitor

Bardzo dobrej jakości monitor w dobrej cenie, idealnie nadaje się jako drugi pomocniczy monitor do pracy przy CAD/CAM

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 243V5LHSB Monitor LCD ze SmartControl Lite

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 243V5LHSB Monitor LCD ze SmartControl Lite

09/02/2020

România

România

E Philips

Ce pot sa spun,il recomand cu placere,e mare ,deci ai tot ce ati trebuie

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 273V5LHSB Monitor LCD cu SmartControl Lite

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 273V5LHSB Monitor LCD cu SmartControl Lite

07/01/2020

България

България

Kinnitatud ostja

Продукта ме задоволява напълно.

Филипс, винаги са държали на качеството и добрия дизайн.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 223V5LHSB LCD монитор със SmartControl Lite

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 223V5LHSB LCD монитор със SmartControl Lite

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