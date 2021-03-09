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Tootmine lõpetatud
278E1A/00
Lihtsalt vapustav
Elegantse disainiga 27-tolline E Line ekraan pakub suurepärast pilti ja täiendab teie tööruumi. Üliselge 4K UHD ja lai vaatenurk võimaldab igast nurgast sama täpset ja elutruud pilti nautida.
E Line
27" (68,6 cm)
3840 × 2160 (4K UHD)
IPS-kuvarid kasutavad täiustatud tehnoloogiat, mis tagab eriti laiad 178/178-kraadised vaatenurgad, võimaldades vaadata kuvarit peaaegu igast nurgast. Erinevalt tavalistest TN-paneelidest tagavad IPS-kuvarid märkimisväärselt selge ja erksate värvidega pildi, mistõttu on see ideaalne mitte ainult fotode, filmide ja veebi sirvimise jaoks, kuid ka professionaalsete rakenduste jaoks, mis vajavad kogu aeg täpseid värve ja püsivat heledust.
Need Philipsi ekraanid kasutavad suure jõudlusega paneele, et pakkuda UltraClear 4K UHD (3840 × 2160) lahutusvõimega pilte. Kui olete nõudlik spetsialist, kes vajab CAD-lahenduste, 3D-graafikarakenduste või hiiglaslike arvutustabelitega töötamiseks ülimalt detailseid pilte, toovad Philipsi ekraanid teie kujutise ja graafika suurepäraselt esile.
SmartContrast on Philipsi tehnoloogia, millega analüüsitakse esitatavat sisu, kohandatakse automaatselt värve ja kontrollitakse taustvalguse intensiivsust, ikka selleks, et dünaamiliselt täiustada kontraste võimalikult heade digitaalsete kujundite ja videote esitamiseks või mängude mängimiseks, kus on esindatud tumedad toonid. Kui valite ökorežiimi, kohandatakse kontraste ja täiustatakse taustvalgust, et esitada igapäevastest kontorirakendustest parim ekraanipilt, ja tagatakse väiksem energiatarbimine.
4.1
5-st
14
Auhinnad
Mirosław41
09/03/2021
Polska
Dobry wybór
Dobre kolory. Fajne obraz 4k. dobry wybór oraz cena.
Positiivsed omadused
To co wpisałem w recenzji.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 278E1A Monitor LCD 4K Ultra HD
Kasutamise kuupäev 2020-09-09
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 278E1A Monitor LCD 4K Ultra HD
Kasutamise kuupäev 2020-09-09
erykcechxd
20/12/2020
Polska
Super monitor
Skusiła mnie przede wszystkim cena i co za nią dostajemy - 31,5 cala, zakrzywiony ekran w rozdzielczości QHD z 75 hz. Kolory wyglądają bardzo naturalnie , nie ma efektu snurzenia ekranu.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 325E1C Zakrzywiony monitor LCD z Ultra Wide-Color
Kasutamise kuupäev 2020-11-20
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 325E1C Zakrzywiony monitor LCD z Ultra Wide-Color
Kasutamise kuupäev 2020-11-20
457788))
12/11/2022
Україна
Kampaania osa
Kinnitatud ostja
12 баллов
Дуже задоволені якістю,на це і сподівалися купуючи
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 325E1C РК-монітор із вигнутим екраном та Ultra Wide Color
Kasutamise kuupäev 2022-07-12
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 325E1C РК-монітор із вигнутим екраном та Ultra Wide Color
Kasutamise kuupäev 2022-07-12
„IPS” sõna- / kaubamärk ja seotud tehnoloogiapatendid kuuluvad nende omanikele.
Maksimaalne eraldusvõime toimib kas HDMI- sisendi või DP-sisendi puhul.
Reaktsiooniaja väärtus võrdub SmartResponse'iga
NTSC ala vastavalt standardile CIE1976
sRGB ala vastavalt standardile CIE 1931
Monitor võib pildil näidatust erineda.