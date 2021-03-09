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Tootmine lõpetatud

4K Ultra HD LCD-monitor

278E1A/00

4.1

| (14) Auhinnad

Lihtsalt vapustav

Elegantse disainiga 27-tolline E Line ekraan pakub suurepärast pilti ja täiendab teie tööruumi. Üliselge 4K UHD ja lai vaatenurk võimaldab igast nurgast sama täpset ja elutruud pilti nautida.

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Lihtsalt vapustav

  • E Line

  • 27" (68,6 cm)

  • 3840 × 2160 (4K UHD)

IPS LED-laiekraantehnoloogia täpsete piltide ja värvide jaoks

IPS LED-laiekraantehnoloogia täpsete piltide ja värvide jaoks

IPS-kuvarid kasutavad täiustatud tehnoloogiat, mis tagab eriti laiad 178/178-kraadised vaatenurgad, võimaldades vaadata kuvarit peaaegu igast nurgast. Erinevalt tavalistest TN-paneelidest tagavad IPS-kuvarid märkimisväärselt selge ja erksate värvidega pildi, mistõttu on see ideaalne mitte ainult fotode, filmide ja veebi sirvimise jaoks, kuid ka professionaalsete rakenduste jaoks, mis vajavad kogu aeg täpseid värve ja püsivat heledust.

UltraClear 4K UHD (3840 × 2160) resolutsioon tagab täpsuse

UltraClear 4K UHD (3840 × 2160) resolutsioon tagab täpsuse

Need Philipsi ekraanid kasutavad suure jõudlusega paneele, et pakkuda UltraClear 4K UHD (3840 × 2160) lahutusvõimega pilte. Kui olete nõudlik spetsialist, kes vajab CAD-lahenduste, 3D-graafikarakenduste või hiiglaslike arvutustabelitega töötamiseks ülimalt detailseid pilte, toovad Philipsi ekraanid teie kujutise ja graafika suurepäraselt esile.

SmartContrast rikkalike sügavmustade detailide saavutamiseks

SmartContrast rikkalike sügavmustade detailide saavutamiseks

SmartContrast on Philipsi tehnoloogia, millega analüüsitakse esitatavat sisu, kohandatakse automaatselt värve ja kontrollitakse taustvalguse intensiivsust, ikka selleks, et dünaamiliselt täiustada kontraste võimalikult heade digitaalsete kujundite ja videote esitamiseks või mängude mängimiseks, kus on esindatud tumedad toonid. Kui valite ökorežiimi, kohandatakse kontraste ja täiustatakse taustvalgust, et esitada igapäevastest kontorirakendustest parim ekraanipilt, ja tagatakse väiksem energiatarbimine.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.1

5-st

14

Auhinnad

3

09/03/2021

Polska

Polska

Dobry wybór

Dobre kolory. Fajne obraz 4k. dobry wybór oraz cena.

Positiivsed omadused

To co wpisałem w recenzji.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 278E1A Monitor LCD 4K Ultra HD

Kasutamise kuupäev 2020-09-09

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 278E1A Monitor LCD 4K Ultra HD

Kasutamise kuupäev 2020-09-09

20/12/2020

Polska

Polska

Super monitor

Skusiła mnie przede wszystkim cena i co za nią dostajemy - 31,5 cala, zakrzywiony ekran w rozdzielczości QHD z 75 hz. Kolory wyglądają bardzo naturalnie , nie ma efektu snurzenia ekranu.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 325E1C Zakrzywiony monitor LCD z Ultra Wide-Color

Kasutamise kuupäev 2020-11-20

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 325E1C Zakrzywiony monitor LCD z Ultra Wide-Color

Kasutamise kuupäev 2020-11-20

12/11/2022

Україна

Україна

Kinnitatud ostja

12 баллов

Дуже задоволені якістю,на це і сподівалися купуючи

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 325E1C РК-монітор із вигнутим екраном та Ultra Wide Color

Kasutamise kuupäev 2022-07-12

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 325E1C РК-монітор із вигнутим екраном та Ultra Wide Color

Kasutamise kuupäev 2022-07-12

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Lahtiütlused

  1. „IPS” sõna- / kaubamärk ja seotud tehnoloogiapatendid kuuluvad nende omanikele.

  2. Maksimaalne eraldusvõime toimib kas HDMI- sisendi või DP-sisendi puhul.

  3. Reaktsiooniaja väärtus võrdub SmartResponse'iga

  4. NTSC ala vastavalt standardile CIE1976

  5. sRGB ala vastavalt standardile CIE 1931

  6. Monitor võib pildil näidatust erineda.