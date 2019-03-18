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Tootmine lõpetatud

Kumer LCD-monitor tehnoloogiaga Ultra Wide-Color

328E9QJAB/00

4.3

| (29) Auhinnad | 86% soovitab seda toodet

Suurepärased värvid, äärmiselt kaasahaarav

Avastage tõeliselt kaasahaaravad Philipsi kumerad monitorid. 32-tolline kumer E Line monitor pakub äärmiselt kaasahaaravat kogemust ja suurepärast Full HD pildikvaliteeti. Eriti laia värvivalikuga tehnoloogia tagab värvikvaliteedi, mis äratab pildi ellu!

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Suurepärased värvid, äärmiselt kaasahaarav

  • E Line

  • 32 (31,5" / 80 cm diagonaal)

  • 1920 × 1080 (Full HD)

Tänu võbelust ärahoidvale tehnoloogiale väsitab vähem silmi

LED-taustvalgusega kuvarite puhul kasutatava heleduse reguleerimise viisi tõttu näevad osa kasutajatest ekraanil võbelust, mis väsitab silmi. Philipsi tehnoloogia Flicker-Free võtab heleduse reguleerimiseks kasutusele uue lahenduse, mis vähendab võbelust ja muudab vaatamise mugavamaks.

Sisseehitatud stereokõlarid multimeediumisisu jaoks

Monitori on sisse ehitatud üks paar kvaliteetseid stereokõlareid. Sõltuvalt mudelist ja disainist võivad need olla nähtavalt ette suunatud või nähtamatult alla suunatud, üles või taha suunatud jne.

Kumera kujuga ekraan kaasahaaravamaks kogemuseks

Lauamonitorid pakuvad isiklikku kasutajakogemust, milleks kumer kuju täiuslikult sobib. Kumer ekraan tagab meeldiva ja peene kaasahaarava efekti, mis võimaldab teil laua taga istudes tegevuse keskpunktis olla.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.3

5-st

29

Auhinnad

86%

soovitab seda toodet

18/03/2019

Lietuva

Lietuva

Produktas puikus

Puikus pirkinys, tik pakuotėje trūko laido su perėjimu iš HDMI į displayportą. Teko papildomai nusipirkti.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 278E9QJAB Lenktas LCD monitorius su „Ultra Wide-Color“

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 278E9QJAB Lenktas LCD monitorius su „Ultra Wide-Color“

30/12/2019

Polska

Polska

OK!

Dobre kolory, duża jasność, dobre szczegóły, dobra cena. Nie mam zastrzeżeń.

Positiivsed omadused

Jasność, ostrość, kontrast, cena

Negatiivsed omadused

Nie stwierdziłem

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 278E9QJAB Zakrzywiony monitor LCD z Ultra Wide-Color

Kasutamise kuupäev 2019-11-30

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 278E9QJAB Zakrzywiony monitor LCD z Ultra Wide-Color

Kasutamise kuupäev 2019-11-30

21/06/2019

Polska

Polska

Ten produkt jest łatwy i przyjemny w użytkowaniu

Monitor ten ma nowoczesny wygląd, łatwy dostęp do funkcji takich jak :kontrast, jasność, ostrość itp., ponadto posiada jasny ekran, który w sposób realistyczny odtwarza wyświetlany obraz. Duży ekran /27 cali/ pozwala na przyjemne oglądanie filmów, oraz łatwo się na nim pracuje. Nowoczesne wzornictwo sprawia, że ładnie się komponuje z otoczeniem. Ten monitor daje dużo radości i satysfakcji z posiadania go. Spełnił moje marzenia o monitorze.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 276E9QJAB Monitor LCD z technologią Ultra Wide-Color

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 276E9QJAB Monitor LCD z technologią Ultra Wide-Color

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Lahtiütlused

  1. Ekraani kumeruse kaare raadius (mm)

  2. Maksimaalne eraldusvõime toimib kas HDMI- sisendi või DP-sisendi puhul.

  3. Reaktsiooniaja väärtus võrdub SmartResponse'iga

  4. NTSC ala vastavalt standardile CIE1976

  5. sRGB ala vastavalt standardile CIE 1931

  6. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Kõik õigused kaitstud. AMD, AMD noolega logo, AMD FreeSync™ ja nende kombinatsioonid on ettevõtte Advanced Micro Devices, Inc. kaubamärgid. Teised selles kirjutises kasutatud toote nimed on välja toodud üksnes informatiivsel eesmärgil ja võivad olla nende vastavate omanike kaubamärgid.

  7. Monitor võib pildil näidatust erineda.