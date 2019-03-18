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Tootmine lõpetatud
328E9QJAB/01
Suurepärased värvid, äärmiselt kaasahaarav
Avastage tõeliselt kaasahaaravad Philipsi kumerad monitorid. 32-tolline kumer E Line monitor pakub äärmiselt kaasahaaravat kogemust ja suurepärast Full HD pildikvaliteeti. Eriti laia värvivalikuga tehnoloogia tagab värvikvaliteedi, mis äratab pildi ellu!
E Line
32 (31,5" / 80 cm diagonaal)
1920 × 1080 (Full HD)
Monitori on sisse ehitatud üks paar kvaliteetseid stereokõlareid. Sõltuvalt mudelist ja disainist võivad need olla nähtavalt ette suunatud või nähtamatult alla suunatud, üles või taha suunatud jne.
DisplayPort on digitaalne ühendus arvutist monitori ilma igasuguse teisendamiseta. Tänu DVI standardist suuremale võimekusele, suudab see ühendus täielikult toetada kuni 15-meetriseid kaableid ja 10,8 Gbps/sek andmeedastust. Selle ühenduse võimas jõudlus ja latentsusaja puudumine tagavad selle, et kujutiste loomise ja värskenduse sagedus on maksimaalselt kiire – nii on DisplayPort parim valik mitte üksnes kodus või kontoris, vaid ka paremaid tingimusi nõudvate mängude või filmide, videotöötluse jms puhul. Lisaks on eri adapterite kaudu silmas peetud ka koostalitusvõimet.
Mängides ei tohiks mäng kinni kiiluda, pilt ebaühtlane olla või kaadrid katkeda. Uue Philipsi monitoriga ei pea see nii olema. AMD FreeSync™-i tehnoloogia, sujuvalt kiire värskendamine ja eriti kiire reaktsiooniaeg tagavad sujuva artefaktideta toimimise peaaegu igal kaadrisagedusel.
4.3
5-st
29
Auhinnad
86%
soovitab seda toodet
Pierce25
18/03/2019
Lietuva
Produktas puikus
Puikus pirkinys, tik pakuotėje trūko laido su perėjimu iš HDMI į displayportą. Teko papildomai nusipirkti.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 278E9QJAB Lenktas LCD monitorius su „Ultra Wide-Color“
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 278E9QJAB Lenktas LCD monitorius su „Ultra Wide-Color“
Dzarko
30/12/2019
Polska
OK!
Dobre kolory, duża jasność, dobre szczegóły, dobra cena. Nie mam zastrzeżeń.
Positiivsed omadused
Jasność, ostrość, kontrast, cena
Negatiivsed omadused
Nie stwierdziłem
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 278E9QJAB Zakrzywiony monitor LCD z Ultra Wide-Color
Kasutamise kuupäev 2019-11-30
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 278E9QJAB Zakrzywiony monitor LCD z Ultra Wide-Color
Kasutamise kuupäev 2019-11-30
Gedeon
21/06/2019
Polska
Ten produkt jest łatwy i przyjemny w użytkowaniu
Monitor ten ma nowoczesny wygląd, łatwy dostęp do funkcji takich jak :kontrast, jasność, ostrość itp., ponadto posiada jasny ekran, który w sposób realistyczny odtwarza wyświetlany obraz. Duży ekran /27 cali/ pozwala na przyjemne oglądanie filmów, oraz łatwo się na nim pracuje. Nowoczesne wzornictwo sprawia, że ładnie się komponuje z otoczeniem. Ten monitor daje dużo radości i satysfakcji z posiadania go. Spełnił moje marzenia o monitorze.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 276E9QJAB Monitor LCD z technologią Ultra Wide-Color
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 276E9QJAB Monitor LCD z technologią Ultra Wide-Color
Ekraani kumeruse kaare raadius (mm)
Maksimaalne eraldusvõime toimib kas HDMI- sisendi või DP-sisendi puhul.
Reaktsiooniaja väärtus võrdub SmartResponse'iga
NTSC ala vastavalt standardile CIE1976
sRGB ala vastavalt standardile CIE 1931
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Monitor võib pildil näidatust erineda.