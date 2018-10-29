Sisseehitatud USB-C dokkimisjaam

Philipsi ekraani on sisse ehitatud kiire laadimisfunktsiooniga C-tüüpi USB-dokkimisjaam. Selle kitsas pööratav USB-C pistik võimaldab lihtsat ühe kaabliga dokkimist. Saate kõiki välisseadmeid, nagu klaviatuur, hiir ja RJ-45 Etherneti kaabel, hõlpsasti monitori dokkimisjaamaga ühendada. Samuti võite USB-C kaabli abil sülearvuti monitoriga ühendada, et saaksite vaadata suure eraldusvõimega videoid ja edastada ülikiiresti andmeid, varustades samal ajal oma sülearvutit elektriga ja laadides seda.