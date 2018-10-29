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Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Tootmine lõpetatud
328P6VUBREB/00
P-line
32 (31,5" / 80 cm diagonaal)
3840 × 2160 (4K UHD)
Philipsi ekraani on sisse ehitatud kiire laadimisfunktsiooniga C-tüüpi USB-dokkimisjaam. Selle kitsas pööratav USB-C pistik võimaldab lihtsat ühe kaabliga dokkimist. Saate kõiki välisseadmeid, nagu klaviatuur, hiir ja RJ-45 Etherneti kaabel, hõlpsasti monitori dokkimisjaamaga ühendada. Samuti võite USB-C kaabli abil sülearvuti monitoriga ühendada, et saaksite vaadata suure eraldusvõimega videoid ja edastada ülikiiresti andmeid, varustades samal ajal oma sülearvutit elektriga ja laadides seda.
Philipsi monitoris on laadimisfunktsiooniga USB C-tüüpi ühendus. Tänu nutikale ja paindlikule lahendusele saate oma ühilduvat seadet otse elektriga varustada. Selle kitsas pööratav USB-C pistik võimaldab lihtsat ühe kaabliga ühendust. Vaadake suure eraldusvõimega videoid ja edastage andmeid ülikiiresti, varustades samal ajal oma ühilduvat seadet elektriga ja laadides seda.
Sellel monitoril on sisseehitatud USB-C pistik, mis vastab USB elektriga varustamise standardile. Tänu nutikale ja paindlikule lahendusele saate ühilduvat* sülearvutit elektriga varustada või laadida monitorist, kasutades selleks ühte USB-C kaablit.
Arvustused
USB-C kaudu videote edastamiseks peab teie sülearvuti/seade toetama režiimi USB-C DP Alt
USB-C kaudu elektriga varustamiseks ja laadimiseks peab sülearvuti/seade toetama USB-C standardse elektriga varustamise nõudeid. Üksikasju lugege sülearvuti kasutusjuhendist või küsige tootjalt.
Sellised toimingud nagu internetis ekraani jagamine, võrgus voogedastatav video ja heli võivad mõjutada teie võrgujõudlust. Teie riistvara, võrgu ribalaius ja jõudlus määravad üldise heli- ja videokvaliteedi.
Reaktsiooniaja väärtus võrdub SmartResponse'iga
Heledus (tavaline): 400 cd/m2
BT. 709 / DCI-P3 katvuse aluseks värvusruum CIE1976
NTSC ala vastavalt standardile CIE1976
sRGB ala vastavalt standardile CIE1931
Adobe RGB ala vastavalt standardile CIE1976
Kui teie Etherneti ühendus tundub aeglane, sisenege OSD menüüsse ja valige USB 3.0 (või uuem), mis toetab 1 G LAN kiirust.
EPEAT märgis kehtib ainult seal, kus Philips toote registreerib. Registreerimisoleku teada saamiseks oma riigis külastage veebilehte https://www.epeat.net/.
Monitor võib pildil näidatust erineda.