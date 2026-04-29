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4000 series Full HD LED-teler

Tootmine lõpetatud

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4000 seriesFull HD LED-teler

32PFK4009/12

4000 series Full HD LED-teler

Tootmine lõpetatud

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Philips Smart TV App

Philips Smart TV rakendus muudab sinu nutitelefoni või tahvelarvuti nutikaks kaugjuhtimispuldiks, võimaldades sul hõlpsalt kanaleid vahetada, helitugevust reguleerida, rakendusi sirvida ja Ambilighti seadeid täpselt kohandada.

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Philips Smart TV App

Tarkvara ja draiverid

Püsivara ajalugu

  • versioon: V3.350
  • PDF fail, 296.8 kB
  • 7 April 2016

Kasutusjuhendid ja dokumendid

Lühijuhend

  • PDF fail, 1.3 MB
  • 21 July 2026

Lokaliseeritud müügibrošüür

  • PDF fail, 653.9 kB
  • 21 July 2026

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