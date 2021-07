Philipsi rakenduste galerii toob meelelahutuse teieni

Philipsi rakenduste galerii on mitmekülgne kogum veebirakendustest, millele pääsete juurde kohe, kui teie Smart TV on internetiga ühendatud. Nii lihtne see ongi! Lihtsalt lülitage oma teler sisse, looge internetiühendus ja nautige kogu meelelahutusmaailma veebis.