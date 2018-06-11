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Tootmine lõpetatud
32PFT4101/12
Üliõhuke Full HD LED-teler
Digital Crystal Cleariga Philips 4100 seeria stiilne disain lisab teie kodule väärtust. Nautige selle Perfect Motion Rate'iga FHD pilti ja selget heli, mis pakub lõõgastavat meelelahutuselamust.
80 cm (32")
Full HD LED TV
DVB-T/T2/C
Pildikuvamisomaduste indeks kombineerib Philipsi ekraanitehnoloogia ja täiustatud pilditöötlusmootorid, et täiustada tajutavaid elemente nagu teravus, liikumine, kontrastsus ja värvid. Sõltumata allikast saate alati nautida üliteravat pilti, millel on hämmastav detailsus ja sügavus, sügavaimad mustad ja säravaimad valged toonid, samuti elavad ja ülisäravad värvid ja loomulikud ning elutruud nahatoonid.
kaablipundarde tekkimist väldite tänu ühele HDMI-kaablile pildi- ja helisignaalide edastamisel oma seadmetest telerisse. HDMI kasutab tihendamata signaale, kindlustades parima kvaliteedi jõudmise allikast ekraanile. Tänu Philipsi Easylinki funktsioonile saate ühtainust kaugjuhtimispulti kasutades juhtida suuremat osa teleri, DVD-mängija, Blu-Ray-mängija, digiboksi või kodukinosüsteemi funktsioonidest.
Pildikvaliteet on oluline. Tavalised HDTV-d on küll kvaliteetsed, kuid te ootate enamat. Kujutage ette erksaid detaile koos kõrge heleduse, uskumatu kontrastsuse ja realistlike värvidega, mis loovad elutruu pildi.
4.0
5-st
42
Auhinnad
guntisxl
11/06/2018
Latvija
Viss OK!
Ērts, labi regulējams, laba izšķirtspēja, pietiekami ātra reakcija.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 4000 series 32PFT4101 Full HD Ultra Slim LED televizors
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 4000 series 32PFT4101 Full HD Ultra Slim LED televizors
KRZYSZTOF154
01/03/2017
Polska
Kinnitatud ostja
ten produkt jest wspanialy
BARDZO DOBRY TELEWIZOR. JAK NA RAZIE JESTEM ZADOWOLONY Z ZAKUPU.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 4000 series 32PFT4101 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 4000 series 32PFT4101 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD
KRZYSZTOF154
01/03/2017
Polska
Kinnitatud ostja
ten produkt jest wspanialy
BARDZO DOBRY TELEWIZOR. JAK NA RAZIE JESTEM ZADOWOLONY Z ZAKUPU.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 4000 series 32PFT4101 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 4000 series 32PFT4101 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD
Põhineb Ambilighti prooviprogrammi tulemustel Rootsis, Taanis, Soomes, Norras, Ühendkuningriigis, Saksamaal, Austrias ja Prantsusmaal ajavahemikus 24. veebruar 2023 kuni 28. veebruar 2025. Selle aja jooksul otsustas 99,91% osalejatest oma Ambilight TV alles jätta, hoolimata võimalusest see ilma põhjendust esitamata tagastada ja saada kogu raha tagasi.
Elektrooniline saatekava ja selle tegelik vaadatavus (kuni 8 päeva) sõltub riigist ja operaatorist.
Energiatarve (kWh/aasta), põhineb 365 päeva aastas ja 4 tundi ööpäevas töötava teleri energiatarbel. Tegelik energiatarve oleneb sellest, kuidas telerit kasutatakse.
Teler toetab vabade kanalite DVB-vastuvõttu. Teler ei pruugi toetada teatud DVB-operaatoreid. Värske loendi leiate Philipsi klienditoe veebisaidi jaotisest KKK. Mõnede operaatorite puhul on vajalik tingimusjuurdepääs ja teenuse tellimus. Pöörduge lisateabe saamiseks oma operaatori poole.
Teler (Philips) on ühildatav ainult spetsiifilise Philipsi mängijaga.