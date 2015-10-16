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Tootmine lõpetatud

4000 seriesÕhuke LED-teler

32PHH4100/88

4.1

| (15) Auhinnad | 87% soovitab seda toodet

Õhuke LED-teler

Õige teler tänaseks ja homseks päevaks: Philipsi 4100 seeria Slim LED-teler koos Digital Crystal Cleariga. Kogege eredat pilti, selget heli ning kõiki funktsioone, mida vajate - näiteks käepärased täiendavad USB- ja HDMI-pordid, et telerit kodus nautida.

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TV brand claim gold

99,91% inimestest, kes proovivad Ambilight TV-d, ei taha seda enam kunagi tagasi anda. 1

koos Digital Crystal Clear-ga

Õhuke LED-teler

  • 80 cm (32")

  • LED-teler

  • DVB-T/C

Digital Crystal Clear: täpsus, mida tahate teistega jagada

Loomulike piltide jaoks igast allikast lõi Philips funktsiooni Digital Crystal Clear. Ükskõik, kas te vaatate oma lemmikseebikat, uudiseid või mõnda videot koos sõpradega — te naudite seda kõike optimaalse kontrastsuse, värvide ja teravusega.

Ülikitsas raam jätab teile rohkem pilti, mida vaadata.

Ülikitsas raam jätab teile rohkem pilti, mida vaadata.

Tavalistel teleritel on raam, mis ümbritseb telerit nagu pildiraam. Meie ülikitsas raam on moodne ja peenike - teile jääb rohkem pilti, mida nautida.

USB multimeedia sisu taasesituseks

USB multimeedia sisu taasesituseks

Jagage naudingut. Ühendage oma USB-mälupulk, digikaamera, MP3-mängija või muu multimeedia seade teleri USB-porti ning nautige fotosid, videoid ja muusikat lihtsalt kasutatava ekraanile kuvatava sisubrauseri abil

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.1

5-st

15

Auhinnad

87%

soovitab seda toodet

3
2

16/10/2015

Polska

Polska

Telewizor jest warty uwagi.

Niesamowity obraz, głębia i kolory, nic się nie rozmazuje a kolory są wyraziste. Prosty w obsłudze. Jeżeli ktoś chce prosty telewizor, bez dodatkowych funkcji typu np. 3D, android, to ten jest satysfakcjonujący. Polecam. My jesteśmy nim zachwyceni.

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See arvustus tehti tootele 4000 series 32PHH4100 Smukły telewizor LED

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See arvustus tehti tootele 4000 series 32PHH4100 Smukły telewizor LED

20/06/2019

България

България

Работи прекрасно, картината е супер, черното е черно.

Картината е супер, черното е черно. Бех си купила отново Philips, която и да е категория.

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See arvustus tehti tootele 4000 series 32PHH4100 Тънък LED телевизор

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See arvustus tehti tootele 4000 series 32PHH4100 Тънък LED телевизор

24/04/2017

България

България

Този продукт е с добри характеристики , за да не кажа перфектни .

Притежава кристална картина с дълбок фонов режим особено когато е настроен на икономичен режим . Като го видях в действие направо се захласнах да го наблюдавам как автоматично настройва картината за най добър и ярък на моменти образ точно когато трябва да е такъв . Мога да дам сравнение с другият ми телевизор ,който има тази опция , но нe е същото изпълнение . Браво . Има само един конструкторски дефект , ако мога така да се изразя за да ме разберете правилно . Аз просто не видях да има тъй наречения ръчен контрол , който просто трябва да го има , но си има оправдание , а тя е изразена много добре в цената на продукта . Лично на мен много ми харесва този телевизор .

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See arvustus tehti tootele 4000 series 32PHH4100 Тънък LED телевизор

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 4000 series 32PHH4100 Тънък LED телевизор

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  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. Põhineb Ambilighti prooviprogrammi tulemustel Rootsis, Taanis, Soomes, Norras, Ühendkuningriigis, Saksamaal, Austrias ja Prantsusmaal ajavahemikus 24. veebruar 2023 kuni 28. veebruar 2025. Selle aja jooksul otsustas 99,91% osalejatest oma Ambilight TV alles jätta, hoolimata võimalusest see ilma põhjendust esitamata tagastada ja saada kogu raha tagasi. 

  1. Elektrooniline saatekava ja selle tegelik vaadatavus (kuni 8 päeva) sõltub riigist ja operaatorist.

  2. Energiatarve (kWh/aasta), põhineb 365 päeva aastas ja 4 tundi ööpäevas töötava teleri energiatarbel. Tegelik energiatarve oleneb sellest, kuidas telerit kasutatakse.

  3. Teler toetab vabade kanalite DVB-vastuvõttu. Teler ei pruugi toetada teatud DVB-operaatoreid. Värske loendi leiate Philipsi klienditoe veebisaidi jaotisest KKK. Mõnede operaatorite puhul on vajalik tingimusjuurdepääs ja teenuse tellimus. Pöörduge lisateabe saamiseks oma operaatori poole.

  4. Teler (Philips) on ühildatav ainult spetsiifilise Philipsi mängijaga.