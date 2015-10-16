30-päevane tagastusõigus
Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Tootmine lõpetatud
32PHH4100/88
Õhuke LED-teler
Õige teler tänaseks ja homseks päevaks: Philipsi 4100 seeria Slim LED-teler koos Digital Crystal Cleariga. Kogege eredat pilti, selget heli ning kõiki funktsioone, mida vajate - näiteks käepärased täiendavad USB- ja HDMI-pordid, et telerit kodus nautida.
80 cm (32")
LED-teler
DVB-T/C
Loomulike piltide jaoks igast allikast lõi Philips funktsiooni Digital Crystal Clear. Ükskõik, kas te vaatate oma lemmikseebikat, uudiseid või mõnda videot koos sõpradega — te naudite seda kõike optimaalse kontrastsuse, värvide ja teravusega.
Tavalistel teleritel on raam, mis ümbritseb telerit nagu pildiraam. Meie ülikitsas raam on moodne ja peenike - teile jääb rohkem pilti, mida nautida.
Jagage naudingut. Ühendage oma USB-mälupulk, digikaamera, MP3-mängija või muu multimeedia seade teleri USB-porti ning nautige fotosid, videoid ja muusikat lihtsalt kasutatava ekraanile kuvatava sisubrauseri abil
4.1
5-st
15
Auhinnad
87%
soovitab seda toodet
JS28
16/10/2015
Polska
Telewizor jest warty uwagi.
Niesamowity obraz, głębia i kolory, nic się nie rozmazuje a kolory są wyraziste. Prosty w obsłudze. Jeżeli ktoś chce prosty telewizor, bez dodatkowych funkcji typu np. 3D, android, to ten jest satysfakcjonujący. Polecam. My jesteśmy nim zachwyceni.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 4000 series 32PHH4100 Smukły telewizor LED
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 4000 series 32PHH4100 Smukły telewizor LED
radi89
20/06/2019
България
Работи прекрасно, картината е супер, черното е черно.
Картината е супер, черното е черно. Бех си купила отново Philips, която и да е категория.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 4000 series 32PHH4100 Тънък LED телевизор
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 4000 series 32PHH4100 Тънък LED телевизор
James60
24/04/2017
България
Този продукт е с добри характеристики , за да не кажа перфектни .
Притежава кристална картина с дълбок фонов режим особено когато е настроен на икономичен режим . Като го видях в действие направо се захласнах да го наблюдавам как автоматично настройва картината за най добър и ярък на моменти образ точно когато трябва да е такъв . Мога да дам сравнение с другият ми телевизор ,който има тази опция , но нe е същото изпълнение . Браво . Има само един конструкторски дефект , ако мога така да се изразя за да ме разберете правилно . Аз просто не видях да има тъй наречения ръчен контрол , който просто трябва да го има , но си има оправдание , а тя е изразена много добре в цената на продукта . Лично на мен много ми харесва този телевизор .
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 4000 series 32PHH4100 Тънък LED телевизор
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 4000 series 32PHH4100 Тънък LED телевизор
Põhineb Ambilighti prooviprogrammi tulemustel Rootsis, Taanis, Soomes, Norras, Ühendkuningriigis, Saksamaal, Austrias ja Prantsusmaal ajavahemikus 24. veebruar 2023 kuni 28. veebruar 2025. Selle aja jooksul otsustas 99,91% osalejatest oma Ambilight TV alles jätta, hoolimata võimalusest see ilma põhjendust esitamata tagastada ja saada kogu raha tagasi.
Elektrooniline saatekava ja selle tegelik vaadatavus (kuni 8 päeva) sõltub riigist ja operaatorist.
Energiatarve (kWh/aasta), põhineb 365 päeva aastas ja 4 tundi ööpäevas töötava teleri energiatarbel. Tegelik energiatarve oleneb sellest, kuidas telerit kasutatakse.
Teler toetab vabade kanalite DVB-vastuvõttu. Teler ei pruugi toetada teatud DVB-operaatoreid. Värske loendi leiate Philipsi klienditoe veebisaidi jaotisest KKK. Mõnede operaatorite puhul on vajalik tingimusjuurdepääs ja teenuse tellimus. Pöörduge lisateabe saamiseks oma operaatori poole.
Teler (Philips) on ühildatav ainult spetsiifilise Philipsi mängijaga.