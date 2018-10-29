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Tootmine lõpetatud
32PHK4200/12
Õhuke LED-teler
Õige teler tänaseks ja homseks päevaks: Philipsi 4200 seeria Slim LED-teler koos Digital Crystal Cleariga. Nautige eredat pilti, selget heli ning kõiki funktsioone, mida vajate - näiteks käepärased täiendavad USB- ja HDMI-pordid, et telerit kodus nautida.
80 cm (32")
LED-teler
DVB-T/C/S/S2
Loomulike piltide jaoks igast allikast lõi Philips funktsiooni Digital Crystal Clear. Ükskõik, kas te vaatate oma lemmikseebikat, uudiseid või mõnda videot koos sõpradega — te naudite seda kõike optimaalse kontrastsuse, värvide ja teravusega.
Jagage naudingut. Ühendage oma USB-mälupulk, digikaamera, MP3-mängija või muu multimeedia seade teleri USB-porti ning nautige fotosid, videoid ja muusikat lihtsalt kasutatava ekraanile kuvatava sisubrauseri abil
kaablipundarde tekkimist väldite tänu ühele HDMI-kaablile pildi- ja helisignaalide edastamisel oma seadmetest telerisse. HDMI kasutab tihendamata signaale, kindlustades parima kvaliteedi jõudmise allikast ekraanile. Tänu Philipsi Easylinki funktsioonile saate ühtainust kaugjuhtimispulti kasutades juhtida suuremat osa teleri, DVD-mängija, Blu-Ray-mängija, digiboksi või kodukinosüsteemi funktsioonidest.
Arvustused
Põhineb Ambilighti prooviprogrammi tulemustel Rootsis, Taanis, Soomes, Norras, Ühendkuningriigis, Saksamaal, Austrias ja Prantsusmaal ajavahemikus 24. veebruar 2023 kuni 28. veebruar 2025. Selle aja jooksul otsustas 99,91% osalejatest oma Ambilight TV alles jätta, hoolimata võimalusest see ilma põhjendust esitamata tagastada ja saada kogu raha tagasi.
Elektrooniline saatekava ja selle tegelik vaadatavus (kuni 8 päeva) sõltub riigist ja operaatorist.
Energiatarve (kWh/aasta), põhineb 365 päeva aastas ja 4 tundi ööpäevas töötava teleri energiatarbel. Tegelik energiatarve oleneb sellest, kuidas telerit kasutatakse.
Teler toetab vabade kanalite DVB-vastuvõttu. Teler ei pruugi toetada teatud DVB-operaatoreid. Värske loendi leiate Philipsi klienditoe veebisaidi jaotisest KKK. Mõnede operaatorite puhul on vajalik tingimusjuurdepääs ja teenuse tellimus. Pöörduge lisateabe saamiseks oma operaatori poole.
Teler (Philips) on ühildatav ainult spetsiifilise Philipsi mängijaga.