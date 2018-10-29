Digital Crystal Clear: täpsus, mida tahate teistega jagada

Loomulike piltide jaoks igast allikast lõi Philips funktsiooni Digital Crystal Clear. Ükskõik, kas te vaatate oma lemmikseebikat, uudiseid või mõnda videot koos sõpradega — te naudite seda kõike optimaalse kontrastsuse, värvide ja teravusega.