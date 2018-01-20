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Tootmine lõpetatud
32PHS4132/12
Üliõhuke LED-teler
Stiilse disaini ning hea kvaliteedi ja hinna suhtega. Digital Crystal Cleari funktsiooniga Philips 4100 teler pakub suurepärast HD-pildikvaliteeti, suurt kontrastsust ja selget heli. See lihtsastikasutatav mudel muudab meelelahutuse nautimise lihtsaks.
80 cm (32")
LED-teler
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
kaablipundarde tekkimist väldite tänu ühele HDMI-kaablile pildi- ja helisignaalide edastamisel oma seadmetest telerisse. HDMI kasutab tihendamata signaale, kindlustades parima kvaliteedi jõudmise allikast ekraanile. Tänu Philipsi Easylinki funktsioonile saate ühtainust kaugjuhtimispulti kasutades juhtida suuremat osa teleri, DVD-mängija, Blu-Ray-mängija, digiboksi või kodukinosüsteemi funktsioonidest.
Jagage naudingut. Ühendage oma USB-mälupulk, digikaamera, MP3-mängija või muu multimeedia seade teleri USB-porti ning nautige fotosid, videoid ja muusikat lihtsalt kasutatava ekraanile kuvatava sisubrauseri abil
Loomulike piltide jaoks igast allikast lõi Philips funktsiooni Digital Crystal Clear. Ükskõik, kas te vaatate oma lemmiksarju, filme, uudiseid või korraldate lihtsalt sõpradega filmiõhtu — te naudite seda kõike optimaalse kontrastsuse, värvide ja teravusega.
4.7
5-st
9
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
iwih
20/01/2018
Latvija
Produktam ir lielisks dizains!
Televizors ļoti patīk, it sevišķi labi rāda ja skatās HD kanālu. Patīk ļoti elektroniskais dizains, vai interfeiss, kas ir ļoti moderns un minimālisks.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 4100 series 32PHS4132 Ļoti plāns LED televizors
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 4100 series 32PHS4132 Ļoti plāns LED televizors
Ветя
09/11/2021
Україна
Телевізор від улюбленого бренду.
Купував телевізор старим батькам з необхідним функціоналом. Налаштування досить швидке і просте. Картинка чудова, перемикання каналів швидке. Читає всі доступні формати, навіть ті, що займають багато памяті. Прекрасний вибір для невибагливого користувача за доступною ціною.
Positiivsed omadused
Повністю всим задоволений.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 4100 series 32PHS4132 Ультратонкий світлодіодний телевізор
Kasutamise kuupäev 2019-11-09
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 4100 series 32PHS4132 Ультратонкий світлодіодний телевізор
Kasutamise kuupäev 2019-11-09
rrancyzOk
20/06/2019
Україна
Функцій безліч. Рекомендую
Просто в захваті від покупки даного телевізора. Функцій дуже багато та вони всі просто супер. Тонкий і яскравий дизайн. Кольори просто бомба.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 4100 series 32PHS4132 Ультратонкий світлодіодний телевізор
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 4100 series 32PHS4132 Ультратонкий світлодіодний телевізор
Põhineb Ambilighti prooviprogrammi tulemustel Rootsis, Taanis, Soomes, Norras, Ühendkuningriigis, Saksamaal, Austrias ja Prantsusmaal ajavahemikus 24. veebruar 2023 kuni 28. veebruar 2025. Selle aja jooksul otsustas 99,91% osalejatest oma Ambilight TV alles jätta, hoolimata võimalusest see ilma põhjendust esitamata tagastada ja saada kogu raha tagasi.
Elektrooniline saatekava ja selle tegelik vaadatavus (kuni 8 päeva) sõltub riigist ja operaatorist.
Energiatarve (kWh/aasta), põhineb 365 päeva aastas ja 4 tundi ööpäevas töötava teleri energiatarbel. Tegelik energiatarve oleneb sellest, kuidas telerit kasutatakse.
Teler toetab vabade kanalite DVB-vastuvõttu. Teler ei pruugi toetada teatud DVB-operaatoreid. Värske loendi leiate Philipsi klienditoe veebisaidi jaotisest KKK. Mõnede operaatorite puhul on vajalik tingimusjuurdepääs ja teenuse tellimus. Pöörduge lisateabe saamiseks oma operaatori poole.
Teler (Philips) on ühildatav ainult spetsiifilise Philipsi mängijaga.
Pliid sisaldavad ainult teleri teatud osad või komponendid, mille puhul alternatiivsed tehnoloogiad puuduvad (vastavalt RoHS-direktiivi olemasolevate erandite klauslitele).