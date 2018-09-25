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Tootmine lõpetatud

4000 seriesÜliõhuke LED-teler

32PHT4101/12

3.9

| (8) Auhinnad

Üliõhuke LED-teler

Digital Crystal Cleariga Philips 4100 seeria stiilne disain lisab teie kodule väärtust. Nautige selle Perfect Motion Rate'iga HD pilti ja selget heli, mis pakub lõõgastavat meelelahutuselamust.

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99,91% inimestest, kes proovivad Ambilight TV-d, ei taha seda enam kunagi tagasi anda. 1

koos Digital Crystal Cleariga

Üliõhuke LED-teler

  • 80 cm (32")

  • LED TV

  • DVB-T/T2/C

Kaks HDMI-sisendit ja Easylink sisseehitatud ühenduste tarbeks

kaablipundarde tekkimist väldite tänu ühele HDMI-kaablile pildi- ja helisignaalide edastamisel oma seadmetest telerisse. HDMI kasutab tihendamata signaale, kindlustades parima kvaliteedi jõudmise allikast ekraanile. Tänu Philipsi Easylinki funktsioonile saate ühtainust kaugjuhtimispulti kasutades juhtida suuremat osa teleri, DVD-mängija, Blu-Ray-mängija, digiboksi või kodukinosüsteemi funktsioonidest.

Pildikuvamisomaduste indeks kirjeldab iga vaatamiselementi.

Pildikuvamisomaduste indeks kirjeldab iga vaatamiselementi.

Pildikuvamisomaduste indeks kombineerib Philipsi ekraanitehnoloogia ja täiustatud pilditöötlusmootorid, et täiustada tajutavaid elemente nagu teravus, liikumine, kontrastsus ja värvid. Sõltumata allikast saate alati nautida üliteravat pilti, millel on hämmastav detailsus ja sügavus, sügavaimad mustad ja säravaimad valged toonid, samuti elavad ja ülisäravad värvid ja loomulikud ning elutruud nahatoonid.

Üliõhukesed jooned loovad väljapeetud profiili

Üliõhukesed jooned loovad väljapeetud profiili

Elegantne. Kaasaegne. Rafineeritud. Täpne. Philipsi üliõhukene siluett. Ei peaks olema üllatav, et midagi nii õhukest võib tekitada nõnda suurt huvi, arvestades, kui palju väljapeetust see teie interjöörile lisab.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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3.9

5-st

8

Auhinnad

2

25/09/2018

Polska

Polska

TV debest

Dla mnie ten telewizor jest idealny ponieważ sprawdza się w każdych warunkach czy to do grania w gry czy do oglądania tv a nawet do wyświetlania obrazu z monitoringu, ma duży przejrzysty ekran, jest lekki i można go umieścić prawie wszędzie morze nawet być przymocowany do statywu monitorowego, który jest przykręcony do stołu. Osobiście mógłbym mieć jeszcze dwa takie same egzemplarze stworzyły by idealny zestaw trzech monitorów do komputera i praca na takim układzie była by naprawę niesamowita a imersja w grach cóż coś pięknego np. jak gramy w ETS2 .

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See arvustus tehti tootele 4000 series 32PHT4101 Niezwykle smukły telewizor LED

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See arvustus tehti tootele 4000 series 32PHT4101 Niezwykle smukły telewizor LED

25/01/2019

Magyarország

Magyarország

Szuper

Ár érték arányban tökéletes, nagyon szép kép és hang minőség. Nekem a kedvencem.

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See arvustus tehti tootele 4000 series 32PHT4101 Ultra Slim LED TV

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See arvustus tehti tootele 4000 series 32PHT4101 Ultra Slim LED TV

17/06/2017

România

România

Kinnitatud ostja

Recomand!

Recomand! Mulțumită de calitate. Imagine si sonor excelente!

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See arvustus tehti tootele 4000 series 32PHT4101 LED TV ultrasubţire

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 4000 series 32PHT4101 LED TV ultrasubţire

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Lahtiütlused

  1. Põhineb Ambilighti prooviprogrammi tulemustel Rootsis, Taanis, Soomes, Norras, Ühendkuningriigis, Saksamaal, Austrias ja Prantsusmaal ajavahemikus 24. veebruar 2023 kuni 28. veebruar 2025. Selle aja jooksul otsustas 99,91% osalejatest oma Ambilight TV alles jätta, hoolimata võimalusest see ilma põhjendust esitamata tagastada ja saada kogu raha tagasi. 

  1. Elektrooniline saatekava ja selle tegelik vaadatavus (kuni 8 päeva) sõltub riigist ja operaatorist.

  2. Energiatarve (kWh/aasta), põhineb 365 päeva aastas ja 4 tundi ööpäevas töötava teleri energiatarbel. Tegelik energiatarve oleneb sellest, kuidas telerit kasutatakse.

  3. Teler toetab vabade kanalite DVB-vastuvõttu. Teler ei pruugi toetada teatud DVB-operaatoreid. Värske loendi leiate Philipsi klienditoe veebisaidi jaotisest KKK. Mõnede operaatorite puhul on vajalik tingimusjuurdepääs ja teenuse tellimus. Pöörduge lisateabe saamiseks oma operaatori poole.

  4. Teler (Philips) on ühildatav ainult spetsiifilise Philipsi mängijaga.