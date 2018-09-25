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Tootmine lõpetatud
32PHT4101/12
Üliõhuke LED-teler
Digital Crystal Cleariga Philips 4100 seeria stiilne disain lisab teie kodule väärtust. Nautige selle Perfect Motion Rate'iga HD pilti ja selget heli, mis pakub lõõgastavat meelelahutuselamust.
80 cm (32")
LED TV
DVB-T/T2/C
kaablipundarde tekkimist väldite tänu ühele HDMI-kaablile pildi- ja helisignaalide edastamisel oma seadmetest telerisse. HDMI kasutab tihendamata signaale, kindlustades parima kvaliteedi jõudmise allikast ekraanile. Tänu Philipsi Easylinki funktsioonile saate ühtainust kaugjuhtimispulti kasutades juhtida suuremat osa teleri, DVD-mängija, Blu-Ray-mängija, digiboksi või kodukinosüsteemi funktsioonidest.
Pildikuvamisomaduste indeks kombineerib Philipsi ekraanitehnoloogia ja täiustatud pilditöötlusmootorid, et täiustada tajutavaid elemente nagu teravus, liikumine, kontrastsus ja värvid. Sõltumata allikast saate alati nautida üliteravat pilti, millel on hämmastav detailsus ja sügavus, sügavaimad mustad ja säravaimad valged toonid, samuti elavad ja ülisäravad värvid ja loomulikud ning elutruud nahatoonid.
Elegantne. Kaasaegne. Rafineeritud. Täpne. Philipsi üliõhukene siluett. Ei peaks olema üllatav, et midagi nii õhukest võib tekitada nõnda suurt huvi, arvestades, kui palju väljapeetust see teie interjöörile lisab.
3.9
5-st
8
Auhinnad
proxi1485
25/09/2018
Polska
TV debest
Dla mnie ten telewizor jest idealny ponieważ sprawdza się w każdych warunkach czy to do grania w gry czy do oglądania tv a nawet do wyświetlania obrazu z monitoringu, ma duży przejrzysty ekran, jest lekki i można go umieścić prawie wszędzie morze nawet być przymocowany do statywu monitorowego, który jest przykręcony do stołu. Osobiście mógłbym mieć jeszcze dwa takie same egzemplarze stworzyły by idealny zestaw trzech monitorów do komputera i praca na takim układzie była by naprawę niesamowita a imersja w grach cóż coś pięknego np. jak gramy w ETS2 .
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 4000 series 32PHT4101 Niezwykle smukły telewizor LED
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 4000 series 32PHT4101 Niezwykle smukły telewizor LED
Bridget0423
25/01/2019
Magyarország
Szuper
Ár érték arányban tökéletes, nagyon szép kép és hang minőség. Nekem a kedvencem.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 4000 series 32PHT4101 Ultra Slim LED TV
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 4000 series 32PHT4101 Ultra Slim LED TV
Bianca
17/06/2017
România
Kinnitatud ostja
Recomand!
Recomand! Mulțumită de calitate. Imagine si sonor excelente!
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 4000 series 32PHT4101 LED TV ultrasubţire
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 4000 series 32PHT4101 LED TV ultrasubţire
Põhineb Ambilighti prooviprogrammi tulemustel Rootsis, Taanis, Soomes, Norras, Ühendkuningriigis, Saksamaal, Austrias ja Prantsusmaal ajavahemikus 24. veebruar 2023 kuni 28. veebruar 2025. Selle aja jooksul otsustas 99,91% osalejatest oma Ambilight TV alles jätta, hoolimata võimalusest see ilma põhjendust esitamata tagastada ja saada kogu raha tagasi.
Elektrooniline saatekava ja selle tegelik vaadatavus (kuni 8 päeva) sõltub riigist ja operaatorist.
Energiatarve (kWh/aasta), põhineb 365 päeva aastas ja 4 tundi ööpäevas töötava teleri energiatarbel. Tegelik energiatarve oleneb sellest, kuidas telerit kasutatakse.
Teler toetab vabade kanalite DVB-vastuvõttu. Teler ei pruugi toetada teatud DVB-operaatoreid. Värske loendi leiate Philipsi klienditoe veebisaidi jaotisest KKK. Mõnede operaatorite puhul on vajalik tingimusjuurdepääs ja teenuse tellimus. Pöörduge lisateabe saamiseks oma operaatori poole.
Teler (Philips) on ühildatav ainult spetsiifilise Philipsi mängijaga.