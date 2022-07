Sobib kõikjale. Näeb ilus välja.

Otsite oma väikesesse korterisse või tuppa sobivat telerit? See 39-tolline Philipsi teler on varustatud Ambilighti tehnoloogiaga, tänu millele näeb see alati suurepärane välja. Nautige teravat pilti ja selget heli nutika Philips Android teleriga. Vaadake kõiki eeliseid