Üliõhuke Full HD LED-teler

6300-seeria Full HD teler Perfect Pixel HD-ga töötab sujuvalt ning ergas ja selge pildikvaliteet tagab elava ja elutruu pildi. Loomulikud materjalid, õhukesed jooned ja ainulaadsed funktsioonid nagu Ambilight muudavad selle veelgi kaunimalt nauditavaks.