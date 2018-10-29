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Osta Ambilight TV – saad Ubisofti mängu kingiks

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  • Toote esikülje foto
  • Põhiline kasutamise foto
  • Kaugjuhtimispuldi foto
  • Pistikupaneeli joonis
  • Alternatiivne tootefoto
  • Alternatiivne tootefoto
  • Põhipilt

Tootmine lõpetatud

6000 seriesÜliõhuke Full HD LED-teler

40PFK6300/12

Üliõhuke Full HD LED-teler

6300-seeria Full HD teler Perfect Pixel HD-ga töötab sujuvalt ning ergas ja selge pildikvaliteet tagab elava ja elutruu pildi. Loomulikud materjalid, õhukesed jooned ja ainulaadsed funktsioonid nagu Ambilight muudavad selle veelgi kaunimalt nauditavaks.

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TV brand claim gold

99,91% inimestest, kes proovivad Ambilight TV-d, ei taha seda enam kunagi tagasi anda. 1

koos kahekülgse Ambilight 2-ga

Üliõhuke Full HD LED-teler

  • 102 cm (40")

  • Full HD LED-teler

  • DVB-T/C/S/S2

Keskel paiknev teleri alusjalg mängib geomeetriaga

Valisime meie keskel paikneva teleri alusjala alumiseks osaks peene kõrgläikega hõbedase viimistluse ning seejärel ühendasime selle üliõhukese aheneva kaelaga, mis loob kaunilt igasse moodsasse interjööri sulanduva kujundusega teleri.

Micro Dimming hämardusfunktsioon tagab teie teleri optimaalse kontrastsuse

Micro Dimming hämardusfunktsioon tagab teie teleri optimaalse kontrastsuse

Tänu meie spetsiaalsele tarkvarale, mis analüüsib pilti 6400 erinevas piirkonnas ja kohandub vastavalt, saate nautida võrratut kontrastsust ja pildikvaliteeti ning tõeliselt elutruud visuaalset kogemust.

Perfect Pixel HD - auhindadega pärjatud pildiparandusmootor

Meie auhinnatud tehnoloogiatel põhineva lahendusega oleme viinud kõrgeraldusega pildikvaliteedi täiesti uuele tasemele. Philips Perfect Pixel HD mootor edastab üliteravat liikuvat pilti. Alustades rikkalikematest ja elavamatest värvidest ning loomulikest nahatoonidest ja lõpetades sügavama musta ja säravama valgega, on iga detail tõeline vaatamisnauding.

Tehnilised andmed

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  • 10% allahindlust esimesel tellimusel
  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. Põhineb Ambilighti prooviprogrammi tulemustel Rootsis, Taanis, Soomes, Norras, Ühendkuningriigis, Saksamaal, Austrias ja Prantsusmaal ajavahemikus 24. veebruar 2023 kuni 28. veebruar 2025. Selle aja jooksul otsustas 99,91% osalejatest oma Ambilight TV alles jätta, hoolimata võimalusest see ilma põhjendust esitamata tagastada ja saada kogu raha tagasi. 

  1. Elektrooniline saatekava ja selle tegelik nähtavus (kuni 8 päeva) sõltub riigist ja operaatorist.

  2. Energiatarve kWh/aasta, põhineb 365 päeva aastas ja 4 tundi ööpäevas töötava teleri energiatarbel. Tegelik energiatarve oleneb sellest, kuidas telerit kasutatakse.

  3. Teler toetab vabade kanalite DVB-vastuvõttu. Teler ei pruugi toetada teatud DVB-operaatoreid. Värske loendi leiate Philipsi klienditoe veebisaidi jaotisest KKK. Mõnede operaatorite puhul on vajalik tingimusjuurdepääs ja teenuse tellimus. Pöörduge lisateabe saamiseks oma operaatori poole.

  4. (Philips) on ühildatav ainult spetsiifilise Philipsi mängijaga.

  5. USB kaudu salvestamine vaid digikanalitel, salvestamine võib olla piiratud saate kopeerimiskaitsega (CI+). Võidakse kohaldada riigi ja kanali piiranguid.