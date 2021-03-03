30-päevane tagastusõigus
Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Tootmine lõpetatud
40PFS6909/12
Üliõhuke Smart Full HD LED-teler
Philipsi 6900-seeria Smart LED-teleril on ülikitsas raam ja teemantlõikega serv - see teler vallutab teie südame. Kuid ilus välimus ei ole veel kõik: see teler on varustatud ka selliste võimalustega nagu Ambilight, 3D, Skype™ ja palju muud.
102 cm (40")
Full HD LED-teler
Dual Core
DVB-T/T2/C/S/S2
Te olete loonud kodu, mis on enamat kui vaid maja, miks siis mitte valida ka teler, mis on samuti soe ja kutsuv? Philipsi unikaalne Ambilight tehnoloogia muudab teie ekraani palju laiemaks — ja teie vaatamiskogemuse kaasahaaravamaks — projitseerides kahelt teleri küljelt ulatuslikku valguskuma ümbritsevale seinale. Värvid, erksus ja põnevus kanduvad ekraanilt üle ka teie elutuppa, pakkudes niimoodi põnevamat, intensiivsemat ja kaasahaaravamat vaatamiselamust.
Peegeldage oma nutiseadme kuva teleris ning jagage seda oma sõprade ja pereliikmetega. Kuvage lihtsa käsklusega fotosid, videoid, mänge ja kõike muud oma nutitelefonilt või tahvelarvutilt suurele ekraanile.
Miski ei ületa videomängudest, kiiretempolistest spordiüritustest või märulifilmidest saadavat adrenaliinisööstu. Seetõttu on Philipsi teleril 600Hz Perfect Motion Rate, mis võimaldab teil nautida liikuvate piltide veatut esitamist. Sest kuigi teie pulss võib hüpelda, ei tohiks seda teha aga pilt.
3.0
5-st
25
Auhinnad
Barba neagra
03/03/2021
România
tv
Foarte bun. Si 3D merge, efecte bune, culori clare si intense, sonor bun, conectica buna.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 6900 series 40PFS6909 Smart TV LED, Full HD, ultrasubţire
Kasutamise kuupäev 2019-03-03
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 6900 series 40PFS6909 Smart TV LED, Full HD, ultrasubţire
Kasutamise kuupäev 2019-03-03
Des100
26/02/2021
България
Kinnitatud ostja
Страхотен Full HD телевизор
Кратината е невероятна, с цветно освятяване отзад, което създава усещане за още по-голям телевизор и по-истинско изчивяване.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 6900 series 40PFS6909 Ултратънък Smart Full HD LED телевизор
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 6900 series 40PFS6909 Ултратънък Smart Full HD LED телевизор
МаяАП
07/06/2019
България
страхотен телевизор
Хубава картина, лесен за употреба и страхотен дизайн.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 6900 series 48PFS6909 Ултратънък Smart Full HD LED телевизор
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 6900 series 48PFS6909 Ултратънък Smart Full HD LED телевизор
Põhineb Ambilighti prooviprogrammi tulemustel Rootsis, Taanis, Soomes, Norras, Ühendkuningriigis, Saksamaal, Austrias ja Prantsusmaal ajavahemikus 24. veebruar 2023 kuni 28. veebruar 2025. Selle aja jooksul otsustas 99,91% osalejatest oma Ambilight TV alles jätta, hoolimata võimalusest see ilma põhjendust esitamata tagastada ja saada kogu raha tagasi.
Rakendus MyRemote ja sellega seotud funktsioonid sõltuvad nii teleri mudelist ja riigist kui ka nutiseadme mudelist ja operatsioonisüsteemist. Lisateabe saamiseks külastage veebilehte: www.philips.com/TV.
Rakenduse Smart TV jaoks külastage teie riigis pakutavate teenustega tutvumiseks veebilehte www.philips.com/TV.
Cloud TV pakkumine sõltub selle saadavalolevusest antud riigis ja regulatsioonidest
Ühilduvus sõltub Miracasti Wi-Fi sertifikaadist ja Android 4.2 või uuema versiooni olemasolust. Lisateabe saamiseks vaadake oma seadme dokumente.
USB kaudu salvestamine on võimalik vaid digikanalitel, salvestamine võib olla piiratud saate kopeerimiskaitsega (CI+). Võidakse kohaldada riigi ja kanali piiranguid.
Philipsi telerikaamerat (PTA317) müüakse eraldi.
Lapsevanemad peavad 3D-vaatamise ajal oma lapsi jälgima ja veenduma, et lastel ei esine ühtegi mainitud vaevust. 3D-vaatamine ei ole soovitatav alla 6-aastastele lastele, kuna nende nägemissüsteem ei ole veel täielikult välja arenenud.
Teler toetab vabade kanalite DVB-vastuvõttu. Teler ei pruugi toetada teatud DVB-operaatoreid. Värske loendi leiate Philipsi klienditoe veebisaidi jaotisest KKK. Mõnede operaatorite puhul on vajalik tingimusjuurdepääs ja teenuse tellimus. Pöörduge lisateabe saamiseks oma operaatori poole.
Energiatarve (kWh/aasta), põhineb 365 päeva aastas ja 4 tundi ööpäevas töötava teleri energiatarbel. Tegelik energiatarve oleneb sellest, kuidas telerit kasutatakse.
Elektrooniline saatekava ja selle tegelik vaadatavus (kuni 8 päeva) sõltub riigist ja operaatorist.
Teler (Philips) on ühildatav ainult spetsiifilise Philipsi mängijaga.