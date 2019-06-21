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Tootmine lõpetatud

4000 seriesÕhuke Full HD LED-teler

40PFT4100/12

3.7

| (38) Auhinnad

Õhuke Full HD LED-teler

Õige teler tänaseks ja homseks päevaks: Philipsi 4100 seeria Full HD Slim LED-teler koos Digital Crystal Cleariga. Kogege eredat pilti, selget heli ning kõiki funktsioone, mida vajate - näiteks käepärased täiendavad USB- ja HDMI-pordid, et telerit kodus nautida.

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TV brand claim gold

99,91% inimestest, kes proovivad Ambilight TV-d, ei taha seda enam kunagi tagasi anda. 1

koos Digital Crystal Clear-ga

Õhuke Full HD LED-teler

  • 102 cm (40")

  • Full HD LED-teler

  • DVB-T/T2/C

Ülikitsas raam jätab teile rohkem pilti, mida vaadata.

Ülikitsas raam jätab teile rohkem pilti, mida vaadata.

Tavalistel teleritel on raam, mis ümbritseb telerit nagu pildiraam. Meie ülikitsas raam on moodne ja peenike - teile jääb rohkem pilti, mida nautida.

Avatud alusega disain tekitab kerge ja hõljuva efekti

Moodsate väljapeetud joontega teler väärib ka erakordset alust. Seetõttu lõid Philips TV disainerid selle unikaalse avatud aluse, mis sobib imeilusasti kokku teie interjööriga.

Digital Crystal Clear: täpsus, mida tahate teistega jagada

Loomulike piltide jaoks igast allikast lõi Philips funktsiooni Digital Crystal Clear. Ükskõik, kas te vaatate oma lemmikseebikat, uudiseid või mõnda videot koos sõpradega — te naudite seda kõike optimaalse kontrastsuse, värvide ja teravusega.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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3.7

5-st

38

Auhinnad

21/06/2019

Україна

Україна

Дуже задоволена телевізором!

Гарний телевізор. Користуюсь вже 3 роки, зауважень не має. Зручний, легкий і не займає багато місця, картинка гарна. Подобається, що не має смарт тв, це був найголовніший критерій при покупці, бо одразу до нього придбали смарт(медія) приставку.

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See arvustus tehti tootele 4000 series 32PFT4100 Full HD Slim LED TV

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See arvustus tehti tootele 4000 series 32PFT4100 Full HD Slim LED TV

11/07/2020

Hrvatska

Hrvatska

Proizvod predobar

Ocjena je najbolja jer stvarno nemam nikakvih primjedbi za televizor koristim ga već skoro 2-3 godine, bez ijednog kvara. Izvrsna slika, izvrsno ozvučenje, prefektan. lagan i lako je snalaženje pregledan.. Sigurno bih ga preporučio svima

Positiivsed omadused

Za

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See arvustus tehti tootele 4000 series 40PFT4100 Tanki Full HD LED TV

Kasutamise kuupäev 2018-07-11

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 4000 series 40PFT4100 Tanki Full HD LED TV

Kasutamise kuupäev 2018-07-11

14/12/2019

Magyarország

Magyarország

Jó készülék

Jó kép, megfelelő hang, átlátható menü, az igényimnek tökéletesen megfelel .

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 4000 series 40PFT4100 Full HD Slim LED TV

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 4000 series 40PFT4100 Full HD Slim LED TV

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  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. Põhineb Ambilighti prooviprogrammi tulemustel Rootsis, Taanis, Soomes, Norras, Ühendkuningriigis, Saksamaal, Austrias ja Prantsusmaal ajavahemikus 24. veebruar 2023 kuni 28. veebruar 2025. Selle aja jooksul otsustas 99,91% osalejatest oma Ambilight TV alles jätta, hoolimata võimalusest see ilma põhjendust esitamata tagastada ja saada kogu raha tagasi. 

  1. Elektrooniline saatekava ja selle tegelik vaadatavus (kuni 8 päeva) sõltub riigist ja operaatorist.

  2. Energiatarve (kWh/aasta), põhineb 365 päeva aastas ja 4 tundi ööpäevas töötava teleri energiatarbel. Tegelik energiatarve oleneb sellest, kuidas telerit kasutatakse.

  3. Teler toetab vabade kanalite DVB-vastuvõttu. Teler ei pruugi toetada teatud DVB-operaatoreid. Värske loendi leiate Philipsi klienditoe veebisaidi jaotisest KKK. Mõnede operaatorite puhul on vajalik tingimusjuurdepääs ja teenuse tellimus. Pöörduge lisateabe saamiseks oma operaatori poole.

  4. Teler (Philips) on ühildatav ainult spetsiifilise Philipsi mängijaga.