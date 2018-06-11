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Tootmine lõpetatud

4000 seriesÜliõhuke Full HD LED-teler

40PFT4101/12

4

| (42) Auhinnad

Õhuke Full HD LED-teler

Digital Crystal Cleariga Philips 4100 seeria stiilne disain lisab teie kodule väärtust. Nautige selle Perfect Motion Rate'iga FHD pilti ja selget heli, mis pakub lõõgastavat meelelahutuselamust.

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TV brand claim gold

99,91% inimestest, kes proovivad Ambilight TV-d, ei taha seda enam kunagi tagasi anda. 1

koos Digital Crystal Cleariga

Õhuke Full HD LED-teler

  • 102 cm (40")

  • Full HD LED TV

  • DVB-T/T2/C

Üliõhukesed jooned loovad väljapeetud profiili

Üliõhukesed jooned loovad väljapeetud profiili

Elegantne. Kaasaegne. Rafineeritud. Täpne. Philipsi üliõhukene siluett. Ei peaks olema üllatav, et midagi nii õhukest võib tekitada nõnda suurt huvi, arvestades, kui palju väljapeetust see teie interjöörile lisab.

USB multimeedia sisu taasesituseks

USB multimeedia sisu taasesituseks

Jagage naudingut. Ühendage oma USB-mälupulk, digikaamera, MP3-mängija või muu multimeedia seade teleri USB-porti ning nautige fotosid, videoid ja muusikat lihtsalt kasutatava ekraanile kuvatava sisubrauseri abil

Üliõhukesed mustad teravakujulised jalad

Tume, müstiline ja ülitugev. Philipsi mustad teravakujulised jalad viivad teie teleri uuele tasemele. Vastupidav ja üliõhuke disain tekitab teie uuele telerile silmapaistvalt elegantse ja stiilse aura. Jalgade jõuline hoiak paneb imestama, kuidas saab miski olla nii väike ja nii võimas.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.0

5-st

42

Auhinnad

11/06/2018

Latvija

Latvija

Viss OK!

Ērts, labi regulējams, laba izšķirtspēja, pietiekami ātra reakcija.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 4000 series 32PFT4101 Full HD Ultra Slim LED televizors

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 4000 series 32PFT4101 Full HD Ultra Slim LED televizors

01/03/2017

Polska

Polska

Kinnitatud ostja

ten produkt jest wspanialy

BARDZO DOBRY TELEWIZOR. JAK NA RAZIE JESTEM ZADOWOLONY Z ZAKUPU.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 4000 series 32PFT4101 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 4000 series 32PFT4101 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD

01/03/2017

Polska

Polska

Kinnitatud ostja

ten produkt jest wspanialy

BARDZO DOBRY TELEWIZOR. JAK NA RAZIE JESTEM ZADOWOLONY Z ZAKUPU.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 4000 series 32PFT4101 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 4000 series 32PFT4101 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD

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  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. Põhineb Ambilighti prooviprogrammi tulemustel Rootsis, Taanis, Soomes, Norras, Ühendkuningriigis, Saksamaal, Austrias ja Prantsusmaal ajavahemikus 24. veebruar 2023 kuni 28. veebruar 2025. Selle aja jooksul otsustas 99,91% osalejatest oma Ambilight TV alles jätta, hoolimata võimalusest see ilma põhjendust esitamata tagastada ja saada kogu raha tagasi. 

  1. Elektrooniline saatekava ja selle tegelik vaadatavus (kuni 8 päeva) sõltub riigist ja operaatorist.

  2. Energiatarve (kWh/aasta), põhineb 365 päeva aastas ja 4 tundi ööpäevas töötava teleri energiatarbel. Tegelik energiatarve oleneb sellest, kuidas telerit kasutatakse.

  3. Teler toetab vabade kanalite DVB-vastuvõttu. Teler ei pruugi toetada teatud DVB-operaatoreid. Värske loendi leiate Philipsi klienditoe veebisaidi jaotisest KKK. Mõnede operaatorite puhul on vajalik tingimusjuurdepääs ja teenuse tellimus. Pöörduge lisateabe saamiseks oma operaatori poole.

  4. Teler (Philips) on ühildatav ainult spetsiifilise Philipsi mängijaga.